日本首相高市早苗日前發表在「台灣有事」的情況下，日本有可能進入存立危機事態，即解禁集體自衛權，引起中國不滿，包含中國外交部紛紛喊話民眾勿前往日本。中國私下動作也頻頻，一架中國無人機15日在與那國島與台灣之間飛行，日本航空自衛隊緊急採取應對措施。日本防衛省17日指出，「2025年11月15日，證實一架推定為屬於中國的無人機在與那國島與台灣之間飛行，隨後航空自衛隊西南航空方面隊的戰鬥機緊急升空應對。」防衛省統合幕僚監部則指出，這架無人機從東海方向起飛，在太平洋上空迴轉折返，飛越與那國島和台灣之間的海域，飛回東海方向。中國與日本關係近日急凍，中國小動作不斷，本部位於沖繩縣那霸市的日本海上保安廳第11管區海上保安本部昨日指出，中國海警局4艘船隻於當地時間16日上午10時14分至30分，依序進入尖閣諸島（釣魚臺列嶼）南小島附近海域，4艘海警船皆搭載艦砲。日本媒體共同社提到，日本海上保安廳巡邏船船要求中國海警船立即撤離，4艘中國海警船陸續從日本所宣稱的領海外緣離開。