台灣旅行團日前在義大利一間披薩店用餐時，因16人只點了5份披薩與3杯啤酒，遭店家拍片用義大利語公開嘲笑，還以「中國人」揶揄，影片曝光後引發台灣網友怒火，隨著風波升溫，披薩店老闆緊急發聲致歉，就連當地市長也出面滅火，表示將與台灣代表接洽協調。對此，一名在台灣擔任家教的義大利人，也透露了當地人對此事的真實看法。臉書帳號「義大利文」發聲指出，義大利皮斯托亞省蒙特卡丁尼（Montecatini Terme）泰爾梅一家披薩店發生的嚴重種族歧視事件，已演變成國際性案件，甚至傳播到台灣，並被義大利多個地方和國家報紙廣泛轉載。面對強烈的媒體爭議和新聞傳播，披薩店老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）發布了第二段道歉影片，在他的TikTok發言中，向「中國」和「台灣」人民道歉，並試圖將事件淡化為一場惡作劇，聲稱義大利人是「非常愛開玩笑的人」。蒙特卡丁尼市長德羅索（Claudio Del Rosso）也出面表態，他為老闆帕齊尼辯護，宣稱他不是一個「壞人或種族主義者」，但承認他為了在社群媒體上吸引「讚」而犯了一個「錯誤，甚至是嚴重的錯誤」。市長德羅索強調，這起事件不代表這座城市，也不代表習慣於接待來自世界各地遊客的市民，作為市長，他宣布他將邀請包含台灣在內的相關國家，其外交代表進行會面，以重申這座城市一貫的熱情好客精神。義大利文在社群媒體上閱讀了義大利讀者對這則新聞的評論後，他必須說，其中一半的人認同餐廳老闆的觀點，認為顧客表現得像吝嗇鬼或貪小便宜的人；而另一半的人則為顧客辯護，認為餐廳老闆不應該拍攝影片並侮辱他們。而「義大利文」本人的看法是什麼？他認為雙方都有錯。義大利文逐一分析，顧客方面，16位顧客佔用了16個座位，卻只點了5道披薩和3杯啤酒，這確實會給餐廳帶來經濟損失，並佔用了許多本來可以服務給其他願意消費的顧客的座位，導致這些顧客不得不去尋找其他餐廳。不妨設想一下，16位外國遊客來到台灣，進入一家牛肉麵餐廳，卻只點了5碗，並佔用了許多座位，而這只需要一點常識；至於餐廳老闆方面，拍攝影片並侮辱顧客，還將其發佈到社交網路上也是錯誤的，因為顧客是外國人，他們可能不了解義大利人在餐廳和披薩店的用餐習慣和文化。義大利文認為，餐廳老闆本可以向顧客解釋不便之處，並提出每人至少消費10歐元的最低點餐要求，讓他們可以自由點餐，例如一個披薩、一份義大利麵、一份大沙拉、一些炸開胃菜（如炸飯糰、炸馬鈴薯丸或炸櫛瓜花）或者甜點、咖啡和飲料。這樣一來，餐廳老闆和顧客都會滿意，事件也就不會發生了。