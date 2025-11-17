我是廣告 請繼續往下閱讀

▲伊莎貝雨蓓在法國演藝界有傳奇般的地位，在台灣也受到戲迷的歡迎。（圖／記者葉政勳攝）

▲伊莎貝雨蓓來台先演舞台劇，再出席金馬影展的觀眾見面活動，感覺很盡興。（圖／記者葉政勳攝）

法國傳奇影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）闊別16年又參與金馬影展活動，笑言前幾天在台中演出舞台劇《貝芮妮絲》，演完就北上出席金馬訪談，這是再自然也不過，一定會接受邀請。她記得第一次來金馬，還和侯孝賢約去唱卡拉OK，這一次再來，大讚今年在巴黎看到最好的電影就是入圍本屆金馬獎的《左撇子女孩》，還很想到主場景臨江街夜市逛逛。伊莎貝雨蓓是法國電影最高榮譽「凱薩獎」，女演員中入圍16次的最高紀錄保持人，也曾獲不只一次的坎城與威尼斯影后，是公認的戲精。16年前來台北，她和侯孝賢一起唱卡拉OK，雖然唱什麼也忘了，但快樂的氣氛都還記得，笑言：「他唱台語和中文，我唱法語。」她也覺得台灣戲迷很熱情，在台中有人送她鳳梨酥，通常她都會把禮物帶回法國，可惜有些時候收到的是漂亮的花，就沒辦法，戲稱：「需要更大的行李箱。」雨蓓坦言喜歡旅行，也愛欣賞電影、看戲、逛博物館，很享受跳脫日常生活的感覺。拍戲超過半世紀，雨蓓認為自己就是喜歡這件事，讚美導演們都非常棒，讓她能進入很特別的世界裡，拍攝電影時跟導演之間充滿信任，在攝影機前是被保護的，沒什麼好焦慮，反而是舞台上演戲時，情感的承載比較強烈，某種程度是讓她覺得脆弱的。她帶著新片《女富豪的美麗與哀愁》出席金馬映後活動，讚美片子的劇本寫得出色，對白非常好，她平時考慮是否接演影片主要會看導演，至於評估劇本本身是否精彩，就是看對白。觀眾好奇在《女富豪的美麗與哀愁》中，伊莎貝雨蓓如何準備片中的角色，她解釋道：「我覺得透過這部電影，可以讓我們看到人性的複雜度，雖然自身的性格和裡面的角色沒有太大關係，但想透過這個角色詮釋有人為她開啟一扇們、找到幸福與更寬廣的幽默態度。」至於在演出過程中，隱藏了自己的哪些部分，她頑皮笑道：「那我當然不能告訴你們。」平常雨蓓就是電影迷，今年她在巴黎看到的片子覺得最好的就是《左撇子女孩》，正好是台灣女導演鄒時擎在臨江街夜市等地拍攝的影片，她聽聞臨江街夜市就在信義區附近，開心直呼：「今天就想去。」對夜市風貌很感興趣。