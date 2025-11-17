「入秋最強冷空氣」開始發威，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明（18）日桃園以北、宜蘭整天有雨，氣溫不超過20度，周三深夜至周四清晨（11月19日至11月20日）最冷，中部以北低溫將跌破15度。北部雨勢周三開始趨緩，各地氣溫周四白天逐漸回升。
明天天氣依舊濕冷 北北基宜局部大雨
黃恩鴻指出，東北季風影響越來越大，今晚北台灣開始明顯轉涼，降雨也相當顯著；明天桃園以北、宜蘭一就是整天有雨，特別是「基隆北海岸、宜蘭、大台北山區」要注意局部大雨發生，雨勢從周三開始趨緩，周四至周日降雨更加零星。
周四前氣溫急凍 最冷跌破15度
黃恩鴻提及，明天北台灣、宜蘭整天都不超過20度，晚上氣溫再中北部只有15至17度，空曠地區13至15度；南部、花東17至19度，空曠地區15至17度；周三及晚間至周四清晨，是本波冷空氣最冷的時段，中部以北、宜蘭將有15度以下的最低溫，就連中南部白天高溫也剩下22至25度。
天氣風險公司則透過臉書發文提到，周四至周六持續受東北季風影響，但風速逐漸減弱，北部、宜蘭仍有局部短暫陣雨，其它地區可見陽光；氣溫從周四白天起緩升，不過夜間清晨還是偏冷，郊區受「輻射冷卻」影響，周末各地空曠區僅17至20度，日夜溫差依然偏大。
資料來源：中央氣象署、天氣風險 WeatherRisk 臉書
