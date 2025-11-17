我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勞動力發展署高屏澎東區分署推動職務再設計計畫。(圖／記者黃守作攝)

▲勞動力發展署高屏澎東區分署分署長郭耿華說明推動職務再設計計畫的情形。(圖／記者黃守作攝)

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東區分署推動職務再設計計畫，期協助雇主突破缺工困境。(圖／勞動部高屏澎東區分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東區分署推動職務再設計計畫，鼓勵雇主僱用受影響產業失業勞工，期協助雇主突破缺工困境。勞動力發展署高屏澎東區分署分署長郭耿華表示，面對全球產業變局與國際情勢所帶來的產業衝擊，製造業因外銷導向受影響程度高於其他產業，勞動部乃啟動勞工就業通計畫，由公立就業服務機構整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計三大資源，鼓勵雇主僱用受影響產業失業勞工，並為失業勞工提供客製化媒合與就業獎勵，以協助儘快找到合適的工作。郭耿華指出，勞工就業通計畫以撐企業、挺勞工為核心精神，企業可以透過公立就業服務機構，聘用受國際情勢影響之失業勞工，補足人力缺口，而失業勞工，也可在公立就業中心協助下重回職場。郭耿華說，勞動力發展署高屏澎東區分署為因應製造業中高齡勞工的職場適應需求，雇主可申請職務再設計服務，由該分署安排具職能治療及物理治療的專家直接進入工作現場，協助改善工作設備或機具、提供就業輔具、改善工作條件或調整工作流程，排除工作障礙，打造更友善的工作環境。郭耿華呼籲在職、失業勞工朋友、雇主朋友，有需要勞工就業通計畫，可就近向各就業中心洽詢登記，或至台灣就業通網站查詢相關資訊，而勞工就業通計畫的職務再設計是協助勞工延續職涯的重要政策工具，他鼓勵更多企業善用政府資源，打造友善職場，提升永續競爭力。