又有社宅動工了！國家住都中心今（17）日於新北市中和區，舉行「德穗安居」社會住宅暨板橋監理站新建統包工程動土典禮，副總統蕭美琴也到場參與動土典禮。「德穗安居」是中央在新北推動的第24處社會住宅，也是中和區的第4處，將與板橋監理站新址合建，是國家住都中心推動工地活化的複合開發旗艦指標案，總經費約30.2億元，由中央全額投資興建，將提供339戶，預計2029年完工。
鄰近湳雅夜市、遠東通訊園區 生活、就業機能完善
國家住都中心董事長花敬群表示，本案學區資源及生活機能完善，除鄰近百貨公司、湳雅夜市及連鎖量販店外，附近還有自強公園、員山公園、市立圖書館中和員山分館、板橋運動中心等公共設施服務。交通方面，基地車行5分鐘即可抵達三鐵共構的板橋車站。附近的新板特區、二八張工業區、中華電信智慧園區及遠東通訊園區，能就近提供豐富的就業機會。
「德穗安居」基地原為公路總局公路人員訓練所教練場，經過交通部、國產署等各方協調整合後，未來將興建339戶社宅及板橋監理站新址；社宅部分建築規模為1幢2棟地上14層、地下3層。另設置日間照顧中心，提供全齡友善的社福服務。
「德穗安居」基本資料
基地位置：235新北市中和區民生街13巷1號
建物：1幢2棟地上14層、地下3層
戶數：339戶
預計完工時間：2029年
總經費：約30.2億元
警消專案社宅19日抽籤 最快明年1月入住
國家住都中心表示，中和區為新北市人口數排名第三的行政區，且位處往來雙北之交通要道，租屋市場熱絡。目前已在中和推動5處共1582戶社會住宅。其中，位於捷運環狀線景平站旁的「保二安居」為全國首案警消專案社宅，已於9月完成招租申請，將於19日辦理抽籤，預計最快明年1月起租入住。
除了今日動土的「德穗安居」外，興建中案件還有「莒光安居」296戶和「連城安居」370戶；位於本案基地南側的「德光安居」260戶，則預計於明年動土。中央持續推動並擴增全國社會住宅量能，為年輕人、新婚家庭、長者、弱勢朋友等多元族群打造安心居所。
蕭美琴盼社宅落腳台灣各處 以「金鏟子」祝福多多產子
副總統蕭美琴出席動土典禮時表示，她過去曾住在中、永和，深知年輕人對高品質、安心居住的需求，樂見「德穗安居」旗艦計畫在此落地生根，她也強調，社會住宅政策及百萬租屋族的支持方案，需要各環節、夥伴共同促成，目標是均衡台灣，讓社宅能持續在不同城鄉及離島不斷實現。蕭美琴也指出，動土典禮使用的「金鏟子」有多重含義，不僅是喜事的象徵，也讓人聯想到「鏟子超人」互相幫助的精神，「金鏟子」也有「產子」寓意，祝福大家多多產子。
社宅已幫助逾百萬家庭 用包租代管加速釋出
內政部長劉世芳致詞時表示，目前政府的社會住宅政策已累積幫助超過一百萬戶家庭，包括興建中的12萬戶社會住宅、超過80萬戶的租金補貼，以及逾10萬戶的包租代管。劉世芳指出，雖然中和已有4處社宅計畫，不過因興建期長，為加速解決居住需求，未來盼以「社會住宅包租代管」方式，將民間營造、建設公司累積的91萬戶空餘屋有效釋放，優先提供給有需求的年輕人，劉世芳並表示，內政部期待能與民間團體及立法委員一同攜手，加速落實居住正義。
資料來源：國家住都中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
國家住都中心董事長花敬群表示，本案學區資源及生活機能完善，除鄰近百貨公司、湳雅夜市及連鎖量販店外，附近還有自強公園、員山公園、市立圖書館中和員山分館、板橋運動中心等公共設施服務。交通方面，基地車行5分鐘即可抵達三鐵共構的板橋車站。附近的新板特區、二八張工業區、中華電信智慧園區及遠東通訊園區，能就近提供豐富的就業機會。
「德穗安居」基地原為公路總局公路人員訓練所教練場，經過交通部、國產署等各方協調整合後，未來將興建339戶社宅及板橋監理站新址；社宅部分建築規模為1幢2棟地上14層、地下3層。另設置日間照顧中心，提供全齡友善的社福服務。
基地位置：235新北市中和區民生街13巷1號
建物：1幢2棟地上14層、地下3層
戶數：339戶
預計完工時間：2029年
總經費：約30.2億元
國家住都中心表示，中和區為新北市人口數排名第三的行政區，且位處往來雙北之交通要道，租屋市場熱絡。目前已在中和推動5處共1582戶社會住宅。其中，位於捷運環狀線景平站旁的「保二安居」為全國首案警消專案社宅，已於9月完成招租申請，將於19日辦理抽籤，預計最快明年1月起租入住。
除了今日動土的「德穗安居」外，興建中案件還有「莒光安居」296戶和「連城安居」370戶；位於本案基地南側的「德光安居」260戶，則預計於明年動土。中央持續推動並擴增全國社會住宅量能，為年輕人、新婚家庭、長者、弱勢朋友等多元族群打造安心居所。
副總統蕭美琴出席動土典禮時表示，她過去曾住在中、永和，深知年輕人對高品質、安心居住的需求，樂見「德穗安居」旗艦計畫在此落地生根，她也強調，社會住宅政策及百萬租屋族的支持方案，需要各環節、夥伴共同促成，目標是均衡台灣，讓社宅能持續在不同城鄉及離島不斷實現。蕭美琴也指出，動土典禮使用的「金鏟子」有多重含義，不僅是喜事的象徵，也讓人聯想到「鏟子超人」互相幫助的精神，「金鏟子」也有「產子」寓意，祝福大家多多產子。
內政部長劉世芳致詞時表示，目前政府的社會住宅政策已累積幫助超過一百萬戶家庭，包括興建中的12萬戶社會住宅、超過80萬戶的租金補貼，以及逾10萬戶的包租代管。劉世芳指出，雖然中和已有4處社宅計畫，不過因興建期長，為加速解決居住需求，未來盼以「社會住宅包租代管」方式，將民間營造、建設公司累積的91萬戶空餘屋有效釋放，優先提供給有需求的年輕人，劉世芳並表示，內政部期待能與民間團體及立法委員一同攜手，加速落實居住正義。