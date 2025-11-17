我是廣告 請繼續往下閱讀

全台首次「台灣茶與葡萄酒科學對話研討會」圓滿落幕，主辦單位國立台灣大學生物資源暨農學院、中環文化基金會與珍愛葡萄酒藝術有限公司於 2025 年 11 月 10 日在台北晶華酒店舉辦「台灣茶與葡萄酒科學對話研討會」，邀請國內外專業學者共同參與，這場盛會結合科學與文化、匯聚茶與酒兩大產業的核心力量，從「風土的詮釋」到「風味的再造」，展現台灣在國際飲食文化舞台上的連結力與創新視野。這場跨學域研討會，以台灣最具影響力的學術機構「國立台灣大學生物資源暨農學院」為首，匯聚了業界權威與指標性代表，歐洲知名酒莊與歐洲研究機構共襄盛舉，葡萄牙軟木協會（APCOR）和代表單位葡萄牙軟木技術中心（CTCOR）、法國波爾多愛斯圖內堡酒莊（Château Cos d’Estournel）、奧地利布德梅爾酒莊（Weingut Brundlmayer）與世界最古老酒莊之一德國沃洛斯酒莊（Schloss Vollrads）共同參與，從製程到感官、從產業到文化，展開一場跨界對話。活動以台灣茶與葡萄酒四大主題作為探討重點，「工藝與科學」、「產品中的風土」、「產業趨勢與創新」、「風味科學與體驗」為核心，主辦單位邀請酒與茶產業單位、農業科技研究院等 80 餘位專業人士共襄盛舉，與會者如台灣區製茶工業同業公會、食品工業研究所、台北市茶商公會、遊山茶訪、王德興茶業股份有限公司、天仁茶業股份有限公司、澳門福仁有限公司、寶元紀、儒記國際股份有限公司、金車股份有限公司、臺灣客家茶文化館、台紅茶業文化館、茶美館、輔仁大學、祥興名茶、龍芳茶園、茶茶茶農創有限公司、台東紅烏龍合作社、立品有機茶園、谷芳茶業有限公司、有嘉木茶業企業社、講茶學院創辦人、飲饕有限公司、滙鴻洋酒有限公司、歐啦啦企業有限公司、昀採食事國際實業有限公司、金醇臻品、iCheers、藏藝潮流精品、提米好旅、阿波酒窖和米其林餐廳侍酒師等嘉賓，成功搭建了一個專業且珍貴的知識交流平台，激盪出前所未有的風味與思想對話。當東方深厚底蘊的茶文化與西方精緻的葡萄酒相遇，期能為跨領域合作種下希望的種子，促進東西方科學與風土文化的深度交流。主辦單位由衷感謝各界長期的支持，盼未來有更多人一起加入感官與科學的行列，透過文化交流與風土對話，讓世界看見台灣茶在「天、地、人」理念上的卓越成就。