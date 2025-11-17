我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電使用40年的企業標誌（Logo）成了國際話題。近期，一位台積電元老級員工親自解密，總算讓外界知道這個經典Logo背後的真正意義。根據美國《Fast Company》日前報導，台積電亞利桑那廠吸引不少當地民眾關注，但廠房外牆的「tsmc」標誌卻讓外國人滿頭問號，為什麼開頭的「t」是小寫？Logo背後那片格狀黑點又是什麼？有人以為是羽毛球拍、有人猜是填字遊戲，有人認為是夜店會掛的水晶球或瑕疵晶片，也有人笑稱像貼了蒼蠅的紗窗。台積電當年財務副總洪鐵城曾說，Logo裡「tsmc」使用小寫t，因為有「冒出頭」的象徵。而Logo真正的答案則來自台積電工號「9號」，現任台積電文教基金會顧問陳建邦。他在今年10月刊登於《遠見》的文章中揭露，台積電於1988年定版，2000年左右把背景晶圓上的黑點調整為現在的11個。陳建邦解釋，那些低調分散的黑點，其實象徵「黑子」，在日本指在舞台後方默默換景、協助演員卻永遠不露臉的人。，這些黑點象徵的是成就台積電的無名功臣，工程師、研發、製造、所有在第一線付出心血的「黑子們」。正是他們的努力，讓台積電能打造出令全球驚嘆的晶片，成為真正的「護國神山」。台灣常說的「幕後英雄」或「隱形冠軍」，與這個概念相近。