中共日前點名通緝多位台灣公民，其中包含立委沈伯洋，引發國內關注。社會各界紛紛聲援，要求政府與國會共同維護台灣人民安全。然而，立法院長韓國瑜尚未就此案對中方作出明確回應，並將批評焦點轉向民進黨，引起綠營不滿。爭取民進黨台北市中正萬華區議員提名的康家瑋今日表示，韓國瑜在面對國內不同政治意見時發言強勢，但在涉及中共對台灣人民施壓的事件上反應較為保守，引發外界討論。康家瑋指出，韓國瑜的反應反映國民黨在兩岸議題上的「雙重標準」質疑。他表示，過去中共軍機擾台、經濟施壓或政治恐嚇時，藍營常呼籲「理性」、「克制」，避免升高情勢；但當民進黨政府提出捍衛主權相關立場時，韓國瑜等人則反應較為強烈，讓外界質疑其政治焦點偏向。康家瑋認為，中共通緝台灣人本質上是對台灣民主制度的挑戰，立法院長應在第一時間表態。他批評韓國瑜選擇以較低調方式處理，甚至轉而批評國內政黨，「這不是行政中立，而是立場問題」。康家瑋表示，台灣社會對國民黨「對內強硬、對外保守」的印象已久，他強調民主制度需要共同維護，國會應團結一致面對外部壓力，而非在中國施壓時聚焦內部政治攻防。最後，他強調，立法院長應在面對外部威脅時清楚表達台灣的立場與價值，展現國會的角色與責任。