▲台灣廠商展示使用貝里斯可可豆製成的巧克力與飲品（圖／中美洲經貿辦事處提供）

▲今年瓜地馬拉咖啡協會理事長Andres Destarac親率14家出口業者來台參展（圖／中美洲經貿辦事處提供）

▲現場民眾除可參與講座與試飲活動，還能品嚐中美洲經貿辦事處吉祥物「咖豆貓」舒芙蕾。（圖／中美洲經貿辦事處提供）

▲台灣品牌尚唐坊與味全公司也分別於館內設攤，展示使用貝里斯可可豆製成的巧克力與飲品。（圖／中美洲經貿辦事處提供）

2025年台灣國際茶酒咖啡展於11月14日至17日在南港展覽館一館盛大登場。今年「中美洲經貿辦事處」（CATO）攜手友邦貝里斯與瓜地馬拉，共同設立「中美洲館」（攤位#L731），以咖啡與可可為主軸，帶領民眾探索中美洲友邦獨特的香氣與文化。14日上午舉行的開幕活動匯聚多位貴賓，包括外交部次長陳明祺、貝里斯大使梅凱瑟、瓜地馬拉大使艾特維與中美洲經貿辦事處主任徐韶慧等人，共同為展館揭幕。現場特別邀請2025世界盃咖啡烈酒大賽季軍林東源，以貝里斯蘭姆酒與瓜地馬拉咖啡調製創意飲品，融合濃醇酒香與咖啡韻味，為活動揭開香氣四溢的序幕。徐韶慧主任指出，台灣的咖啡文化已相當成熟，從街角的連鎖咖啡館到講究手沖技藝的精品咖啡店，消費者對品質與風味的要求日益提升。根據統計，2024年台灣自瓜地馬拉進口的咖啡豆已占全國總消費量的10%以上，使瓜地馬拉成為台灣第4大咖啡進口國，顯示其咖啡豆在台灣市場具備高度認可與穩定成長潛力。她進一步說明，台灣消費者特別青睞瓜地馬拉的高地豆，其中以安提瓜（Antigua）、薇薇特南果（Huehuetenango）與科班（Cobán）等產區最具代表性。這些地區氣候涼爽、土壤肥沃，孕育出花香細緻、果酸明亮且風味平衡的咖啡，深受專業品飲者與一般消費者喜愛。徐主任也提到，此次瓜地馬拉咖啡協會理事長Andres Destarac親率代表團來台，攜手14家出口業者展示來自瓜地馬拉8大產區的優質豆款，期盼與台灣業界建立更緊密的長期合作關係。同時，數家台灣進口商也於館內設攤，開放試飲，讓民眾親身感受瓜地馬拉不同產區咖啡的細膩層次與風味差異。除咖啡外，中美洲亦是可可的發源地之一，其中貝里斯以優質可可享譽國際。今年「中美洲館」將帶領民眾走進貝里斯可可的世界，認識其可可發展現況與種植特色，台灣品牌尚唐坊與味全公司也分別於館內設攤，展示使用貝里斯可可豆製成的巧克力與飲品，體現中美洲友邦食材與台灣食品品牌攜手創新的成果。展期期間，「中美洲館」邀請多位世界級咖啡冠軍，包括沖煮冠軍王策、拉花冠軍謝溢宸與世界盃咖啡烈酒大賽高心潔等人，使用瓜地馬拉咖啡豆與貝里斯蘭姆酒，現場示範手沖、拉花與咖啡調酒技藝。現場民眾除可參與講座與試飲活動，還能品嚐中美洲經貿辦事處吉祥物「咖豆貓」舒芙蕾，從香氣、口感到互動體驗，近距離感受中美洲友邦的風味魅力。