韓國瑜遲未就民進黨立委沈伯洋遭中國點名「全球通緝」一事發聲，引發外界質疑。總統賴清德日前呼籲韓國瑜以國會領袖身分捍衛國會尊嚴與台灣的言論自由，但韓國瑜回應以「自己生病要別人吃藥」比喻，並在臉書分享日常貼文，引用「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」自勉。對此，台北市議員洪健益在《新聞面對面》節目中表示，韓國瑜此舉是在「轉移焦點」，他認為真正原因是韓國瑜不願明確批評中方。他舉例，若台北某分局長遭威脅，警政署長挺身聲援屬於職責所在；同樣地，立法院長本應維護立委安全，「賴清德提醒韓國瑜表態，完全合理」。洪健益指出，韓國瑜的回應方式迴避了核心問題，「至少應該明確表達：『台灣立委在本國法律下行使職權，中國無權加以限制』」。他強調，沈伯洋並未在中國犯罪，中國也無權以本國法律對台灣民選立委採取措施。洪健益並表示，韓國瑜未直接譴責中共，並認為韓透過引用「老牛」金句，希望強調「以自身節奏推動工作」的訊息，同時將輿論焦點帶往他所設定的議題上。