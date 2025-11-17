我是廣告 請繼續往下閱讀

「屏．花漾市集」將於11月21日至23日在萬倉街旁鐵路橋下廊道再度登場，推出秋季限定主題，集結花卉、植栽、甜點、文創、手作、輕食等多元內容，規模突破130攤，讓民眾一次享受賞花、選物與品味美食的樂趣。縣府傳播暨國際事務處表示，今年七夕及中秋檔期的市集廣受好評，此次延續熱潮，以橙、黃暖色調打造秋日氛圍，活動自21日起連續三天下午4時至晚間9時登場，呈現截然不同的城市風景與生活體驗。為響應「全民＋1 政府相挺」普發現金政策，現場特別推出「消費滿額集章抽獎活動」，單筆消費滿100元即可獲1章，集滿10章可至服務台參加抽獎，最大獎包含iPad、Dyson無線吸塵器、暮光投影機、飛利浦智慧萬用鍋等多項好禮。活動期間也安排街頭藝人精彩輪番演出，包括立方體、三角鐵、扯鈴等雜技表演，融合藝術與娛樂，帶來豐富的視覺饗宴。縣府誠摯邀請全台民眾漫步萬倉街鐵道橋下廊道，一同感受「屏．花漾市集」的秋日浪漫與城市魅力。