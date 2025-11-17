苗栗縣公館鄉「人人犬舍」日前爆出違法繁殖、剪除狗狗聲帶爭議，後續縣政府將犬舍內273隻品種狗沒入。近期苗栗動物保護防所宣布，將於11月19日下午開放第一批認養，一共有85隻7歲以上的狗狗，包含柯基、柴犬、吉娃娃等品種犬，在等待一個讓他們安然度過餘生的家！

苗栗品種犬開放認養！完整名單一次看

苗栗動防所近期在臉書宣布「人人犬舍入苗收的第一波萌狗認養！毛孩們在等牠們的命定主人」，第一批共85隻品種犬，已絕育、植入晶片，完成注射狂犬病及10合1疫苗，將於11月19日（周三）下午1點半在收容所開放認養及抽籤。

▲苗栗動保所在粉專上，也公布了85隻狗狗的照片，這些狗狗都是超過7歲的熟齡犬。（圖／苗栗動保所）
苗栗動保所在粉專上，也公布了85隻狗狗的照片與認養連結，點選進去即可填寫表單登記申請，若同一隻有2名以上想認養，將會抽籤方式決定新主人。

此外，動防所提醒民眾，在認養前務必評估生活作息是否能照顧犬隻、家庭是否支持、是否能做到「領養即終養、不離不棄」，及認養前務必先至園區與犬隻互動、評估適配度，認領養必須自備項（頸）圈牽繩、運送（提）籠。

苗栗縣動物保護防疫所認養網站點此進入

人人犬舍爆違法割犬聲帶！可憐品種狗狗都被沒入

事實上，這次苗栗公館「人人犬舍」事件爆發於10月底，當時有動保單位向苗栗縣動物保護防疫所檢舉，稱由謝姓獸醫師經營的「人人犬舍」，有犬隻遭剪除聲帶及不當飼養情事。

▲苗栗公館「人人犬舍」內多達297隻品種繁殖犬被救出。（圖／苗栗動保所）
動防所抵達現場後，發現現場犬隻多達297隻，但有9成以上犬隻被業者施以聲帶整形手術，簡單來說就是割除聲帶，藉此降低犬隻吠叫分貝數，但行為已經構成違法。最終「人人犬舍」297隻全數被縣府沒入，經營者也遭重罰480萬元。

苗栗動防所也表示，後續還有6歲齡以下品種犬173隻照護觀察中，也會請獸醫師絕育手術，等到身體狀況恢復之後，在開放民眾認養。

▲苗栗公館「人人犬舍」被救出的貴賓犬。（圖／苗栗動保所）
苗栗人人犬舍狗狗認養活動

地點：苗栗縣動物保護教育園區（收容所）
抽籤日期時間：11/19（三）下午13:30準時開放認養。
狗狗狀況：已絕育、晶片植入、狂犬病及10合1疫苗免疫注射完成。
狗狗完整名單點此查看

