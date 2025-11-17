我是廣告 請繼續往下閱讀

▲振永在電影《那張照片裡的我們》中，脫衣抖大胸肌超吸睛，金馬影展兩場首映票一開賣就秒殺。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲宋柏緯（左）笑稱被振永（中）的胸肌弄得連吉他都彈不好、一直NG，李沐（右）也是現場飽眼福的幸運兒。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲宋柏緯（左起）、振永、李沐在《那張照片裡的我們》金馬影展首映會上展現亮麗丰采。（圖／記者葉政勳攝）

▲宋柏緯（左起）、李沐、振永出席《那張照片裡的我們》在金馬影展的首映會。（圖／記者葉政勳攝）

韓星振永來台主演的電影《那張照片裡的我們》，今（17）日在金馬影展首映，他提到預告片中出現的脫衣露胸肌畫面，表示「好害羞」，也認為還可以再把體格練得更壯。不過「海景第一排」直擊的宋柏緯笑稱：「只看到兩個胸肌，讓我吉他也彈不好、一直NG。」李沐則透露：「現場充滿很愉快的氣氛。」工作人員不分男女都蠻開心。《那張照片裡的我們》時代背景設定在民國66年（1977），提及當時的發生的街頭運動「中壢事件」，李沐稱自己一看到劇本裡一句「你做不到」就哭了，感到當時的民眾有很多事都身不由己、無法去做。而振永則是看劇本哭了5次，認為是個完成度很高的好劇本，導演和團隊組合也很好，因此決定要參加。導演之一湯昇榮表示去做了功課研究後，發現1977年的台灣其實有很多事情發生，從當年的賣座3D武俠片《千刀萬里追》男主角譚道良身上得到靈感，這位曾在台灣走紅的武打男星，其實不但是韓國華僑，還曾擔任韓國大統領的貼身保鑣，振永的角色就被套用了這個背景，譚道良也是跆拳道高手，振永在片中因此就成了跆拳道教練，因此順勢加了脫衣秀體格的場面。這場戲中宋柏緯原先眼睛該注意的是振永身上的傷口，結果他眼睛只看到振永的大胸肌，整個偏掉。振永雖覺得自己還可以練得更壯，想到這是部懷舊時代影片，自然一點呈現比較好，而不是要刻意展現肌肉有多壯。振永演出《那張照片的我們》，要挑戰用國語、客語等非母語演戲，笑言用國語講「你吃飯了嗎？」聽起來很像韓文的髒話，所以對這句的印象特別深。更透露那時候大家一起講韓文髒話，真的非常好笑。宋柏緯則要他去餐廳時說「超爽」，認為他比較適合用更奔放的形容詞，會讓店家聽了很開心。李沐對於振永在以歌手身分辦見面會，和以演員身分拍戲，有很巧妙的形容：「他當歌手時有一種華麗的氣氛，就像豪華Buffet，在片中飾演跆拳道教練時就變得像饅頭。」振永剛好去年來拍片、今年出席首映，都在台灣過生日，明(18）日就滿34歲的他，許願《那張照片的我們》票房大賣，片子將於12月24日全台上映。