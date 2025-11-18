我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡11月18日節日一次看

土木日由來曝光！台灣、日本同時慶祝

▲11月18日為「土木日」，以「十與一」組成「土」，「十與八」構成「木」，象徵土木專業的共同精神。（圖／勞工局提供）

米奇、米妮97歲生日快樂！誕生祕辛一次看

▲1928年11月18日，米奇與米妮首次於動畫《威利汽船》中登上大銀幕，因此這一天也被視為兩位主角的生日。（圖／klook提供）

11月18日除了是致敬基礎建設與工程專業的「土木日」，同時也是迪士尼大明星米奇與米妮的誕生紀念日。台灣與日本的土木日皆源自「土木」字形所代表的日期延伸，各地會以工程參訪、展覽、體驗活動等方式慶祝；而1928年11月18日米奇、米妮首次於動畫《威利汽船》亮相，也在今（18）日迎來97歲生日。中華民國土木技師公會全國聯合會在民國81年召開首屆第一次會員大會時，一群深耕土木領域的學者與前輩深感國家重大建設之所以能持續推進，全靠無數土木人不畏艱鉅、踏實執行的付出，因此倡議把11月18日訂為「土木日」，以「十與一」組成「土」，「十與八」構成「木」，象徵土木專業的共同精神，讓同業終於擁有屬於自己的節日。與台灣相近的日本也同樣在1987年由當地土木工程師學會指定11月18日為「土木日」，同樣來自漢字拆解，「土木」可視為「十一」、「木」象徵「十八」，因此定下專屬工程領域的紀念日。從此每年11月18日被定為「土木日」，是屬於所有土木專業人士的共同節慶，全台各地土木技師公會都會在這一天舉辦系列慶祝活動。每逢土木日，台灣各地公會會規劃工程導覽、登山健行、研討會、古蹟走讀等活動，讓土木從業者聚在一起共享節慶。而日本的慶祝方式則更貼近大眾，各地區會在11月18日前後安排與工程施工、試驗技術、土木人物故事、歷史、防災等相關展覽或體驗，藉由有趣的活動吸引大小朋友參與。大人能帶著孩子同樂，小孩則能透過遊戲方式從小建立土木工程的基本認識。1928年11月18日，米奇與米妮首次於動畫《威利汽船》中登上大銀幕，因此這一天也被視為兩位主角的生日。《威利汽船》是華特迪士尼推出的全球首部同步音軌動畫，播映後立即在世界掀起話題，雖然劇中米奇並未說話，只靠吹口哨與靈活動作呈現節奏感，卻成功抓住觀眾的心，讓他一舉成為家喻戶曉的卡通明星。米奇真正被設計出來，是為了取代早期由華特迪士尼與烏布伊沃克斯共同塑造的角色「幸運兔奧斯華」。奧斯華在1928年因版權被環球影業奪走，使迪士尼不得不創造新角色填補空缺，也因此誕生了米奇。直到2006年，經過雙方協商後，奧斯華的版權成功回到迪士尼，目前官方定位為米奇的兄長。此外，米奇的原始名字其實是「莫蒂默（Mortimer）」，但迪士尼的妻子莉莉安認為這名字過於自負，建議改成後來廣為人知的「米奇（Mickey）」，而原名「Mortimer」則被轉用為米奇在故事中的宿敵名稱。