我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網紅High咖（左）成功奪下走鐘獎最佳音樂短影片獎。（圖／翻攝自IG children0704）

▲網紅High咖拿小抄講感言，被網友大酸很解。（圖／翻攝自IG children0704）

第7屆走鐘獎於15日盛大舉行，其中《大學生了沒》班底出身的High咖，憑音樂短影片獲最佳音樂短影片獎，上台致詞時怕出錯拿著手機、小抄念，不料此舉就被網友截圖，發文大酸行為「很解」，對此High咖昨（16）日也在IG發文回應，解釋自己是擔心激動會忘詞，且承諾未來會更從容，真誠態度圈粉無數。High咖榮獲今年走鐘獎的最佳音樂短影片獎，他上台領獎時難掩激動情緒，於是拿著手機念稿致詞，開心分享獲獎喜悅，不料畫面被網友截圖，發文批評拿手機念稿很解，在網上引發討論，對此High咖也在社群回應，表示認同網友想法，也解釋自己的考量。High咖昨日發文解釋，身為表演者能認同網友的想法：「我也覺得我應該把這些全部背起來」，不過他坦言自己從來沒得過獎，擔心當下情緒太激動會出錯，可能會忘記驚心設計的笑點、忘記該感謝的人、漏掉想傳達的信念，表示「一定會超時，這是比看稿更加不能容忍的，所以我選擇了帶稿上台」。High咖補充說明，他也期望自己未來能更加從容：「用鏗鏘有力的致詞，給這個作品劃下更完美的句點。但現在我的實力確實不足，未來我一定會的」，一番真誠的自省，展現他對表演的堅持，謙虛的態度也獲得粉絲的讚賞。High咖回應一出，粉絲瞬間湧入留言區聲援，紛紛表示：「我覺得你講得很好，真的不值得在意這種留言！恭喜嗨咖」、「一定是真的很在意才會希望不要出錯！完全可以理解」，粉絲力挺喊：「你未來一定會更棒，加油」，氣氛相當溫暖。