對戰組合 比賽時間 公鹿（Milwaukee Bucks） @ 騎士（Cleveland Cavaliers） 8:00 AM 溜馬（Indiana Pacers） @ 活塞（Detroit Pistons） 8:00 AM 快艇（Los Angeles Clippers） @ 76人（Philadelphia 76ers） 8:00 AM 尼克（New York Knicks） @ 熱火（Miami Heat） 8:30 AM 黃蜂（Charlotte Hornets） @ 暴龍（Toronto Raptors） 8:30 AM 獨行俠（Dallas Mavericks） @ 灰狼（Minnesota Timberwolves） 9:00 AM 雷霆（Oklahoma City Thunder） @ 鵜鶘（New Orleans Pelicans） 9:00 AM 公牛（Chicago Bulls） @ 金塊（Denver Nuggets） 10:00 AM

NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季11月13日賽程，將進行8場比賽。其中焦點賽聚焦在奧克拉荷馬雷霆主場對紐奧良鵜鶘，以及丹佛金塊主場迎戰芝加哥公牛，金塊目前處於7連勝狀態，西區龍頭雷霆則保持5連勝氣勢，金塊能否拉近龍頭寶座值得關注。金塊本季主場戰績完美，開季6戰全勝，平均每場攻下124.4分、淨勝對手13.1分，是聯盟火力最旺的球隊之一。中鋒約基奇（Nikola Jokic）依舊維持「準大三元」等級的表現，場均28.7分、13籃板、10.9助攻，是金塊攻防運轉的絕對核心。此外，哈達威Jr.（Tim Hardaway Jr.）**近況火燙，最近10場比賽平均23分、命中率高達75%，成為球隊外線穩定輸出的關鍵人物。芝加哥公牛目前戰績6勝6敗，排名東區第9，不過近期陷入連敗低潮。球隊客場戰績僅1勝5敗，進攻雖穩定但防守漏洞明顯。後衛吉迪（Josh Giddey）近況表現亮眼，場均貢獻21.9分、9.8籃板與9.7助攻，幾乎是全能支柱。而懷特（Coby White）近期火力爆棚，近10戰場均27分，是公牛能否止敗的最大關鍵。金塊場均命中12.1顆三分球，與公牛所放給對手的12.6顆相差不多，外線將成為比賽勝負關鍵。公牛全隊命中率達48.1%，略高於金塊防守對手的平均命中率44.8%，若能延續手感，有望與衛冕軍抗衡。金塊共有4名球員在傷兵名單：卡麥隆・強森（Cameron Johnson，手臂／每日觀察）、克里斯汀・布勞恩（Christian Braun，腳踝／缺陣）、朱利安・史特羅瑟（Julian Strawther，背部／每日觀察）、尼古拉・約基奇（Nikola Jokic，手腕／每日觀察）。公牛目前有2名球員掛傷：查克・柯林斯（Zach Collins，手腕／每日觀察）、崔・瓊斯（Tre Jones，腳踝／每日觀察）。2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台 ：11:00 LIVE 馬刺VS湖人NBA League Pass、Line Today。