我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《華爾街見聞》報導，摩根士丹利最新報告示警，全球正走入一場前所未見的記憶體「超級週期」。受AI掀起的強勁需求推動，加上供給緊縮，DRAM現貨價兩個月暴漲260%，NAND自年初以來也漲超50%，對PC與伺服器硬體廠商形成巨大壓力。報告指出，記憶體晶片是PC、伺服器等產品不可或缺的核心元件，在部分高階硬體中，物料成本占比甚至高達70%。大摩模型估算，若記憶體價格每上漲10%，OEM毛利率恐被壓低0.45%至1.5%（45基點至150基點），對2026年獲利將形成明顯下修。記憶體本波漲勢源自幾股力量，包括大型雲端業者為擴建AI基礎設施而大量備貨；HBM需求大爆發，排擠一般DRAM產能；NAND投資多年不足，供給缺口擴大。市場傳出，未來兩季記憶體訂單的供貨滿足率恐跌至40%左右，反映供應吃緊的程度已遠超前一輪（2016～2018年）週期。摩根士丹利並警告，合約價同樣將一路強漲，預估2026年前每季都將維持「雙位數上漲」。大摩調查指出，企業表示若設備成本持續上升，他們寧可減量採購，也不願拉高預算，恐導致OEM出貨下滑、利潤再度遭擠壓。在成本急速墊高的環境下，大摩對多家硬體大廠祭出降評，最受衝擊族群為高DRAM占比、毛利低、轉嫁能力弱，包括戴爾、惠普，以及台廠華碩、目標價500元，宏碁同樣列在高風險名單。而記憶體製造商將成為此輪超級週期最大受益者，包括美光、SK海力士、三星電子。