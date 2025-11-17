我是廣告 請繼續往下閱讀

中日關係因近期政治風波急遽升溫，日本現任首相高市早苗在國會以強硬語氣談及台海，引發中共強烈不滿，外界甚至擔憂恐波及兩國經貿往來。對此，資深媒體人黃暐瀚今天（17日）發文點出，在局勢敏感之際，「越是激情，越要冷靜」，並提出台灣人此刻最該做的3件事，引發網路熱議。黃暐瀚提到，從安倍晉三時代的「台灣有事、日本有事」到高市早苗近日的有話直說，兩國情勢牽動敏感神經，如今甚至傳出日本可能遭遇部分抵制風波。他直言，在這種氛圍下，支持台日友好的台灣人，不妨回到生活面向思考。他提出三大原則：台日友好，就開心旅遊；支持合作，就多買日貨；冷靜溫和，不要仇恨。黃暐瀚強調，只要台海沒有爆發衝突、沒有受到被入侵的危險，就不會牽動整體區域安全，也就不會觸發日本的「存立危機事態」或「集體自衛權」。他指出，美國駐日大使已兩度公開力挺高市，總統賴清德今日也呼籲對岸三思，顯示局勢仍掌握在政治層級。「政治的事，交給政治人物去煩惱就好。」黃暐瀚說，一般民眾真正能做的，就是讓台日互動保持溫度，「多旅遊、多買日貨」，才是實際支持。他也呼籲，網路上遇到不同意見時，務必克制情緒，不需要爭執，不要惡言相向，理解他人擁有不同觀點的自由，才能降低社會對立與仇恨。最後，他再次強調「冷靜面對異見」的重要性，並提醒台灣人此刻更應避免情緒化反應。