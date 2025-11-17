我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化縣文雅畜牧場的雞蛋不僅被驗出違法殺蟲劑「芬普尼」代謝物超標，依法遭移動管制後，竟又違規出貨約4萬顆問題蛋至台中市「龍忠蛋行」。事件爆發後，消費者對市售雞蛋安全產生質疑，究竟毒蛋如何流出？彰化縣政府，承諾檢討追究疏失責任。另外，台中市議員，不滿查出3萬2千顆問題蛋，衛生局卻沒有馬上公布流向，要求改進流程。事件回溯，彰化縣衛生局於11月4日確認文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，即實施移動管制， 11月7日又驗出3件蛋品超標，要求問題蛋全部下架；8日彰化動防所以「未檢出」為由，解除畜牧場移動管制，導致流出4萬顆問題蛋到台中龍忠蛋行，10日台中市食安處在龍忠蛋行抽驗該牧場雞蛋，再度驗出芬普尼超標。龍忠蛋行無視禁令，在管制實施後的9日，仍向問題牧場進貨多達4萬顆「籃蛋」。這批違規流出的蛋品，經食安人員當場封存並採樣送驗後，結果於14日晚間出爐，證實芬普尼代謝物數值高達0.05ppm，超過法定標準（0.01ppm）足足5倍，確認問題蛋品已流入市面。由於事態嚴重，彰化地檢署早在接獲通報的13日，便由王元郁檢察官指揮司法單位，會同農政及衛生機關搜索文雅畜牧場，全面採集環境檢體並查扣相關證物，積極追查污染源頭。由於事態嚴重，彰化地檢署早在接獲通報的13日，便由王元郁檢察官指揮司法單位，會同農政及衛生機關搜索文雅畜牧場，全面採集環境檢體並查扣相關證物，積極追查污染源頭。彰化地檢署今日再度約詢畜牧場相關人員，除了追查污染源頭，更要釐清為何在管制期間，問題蛋仍能持續流入市面。一方面則向下游延伸，直接對主要銷售通路之一的台中「龍忠蛋行」發動搜索，帶回林姓員工，以釐清問題蛋品的來龍去脈。全案偵查持續進行中，檢方未透露相關案情。