身為美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）歷史最具影響力的豪門球隊之一，紐約洋基向來被期待在自由市場掀起風暴。然而，當球隊在今年休賽季遲遲未能於頂級市場有所作為之際，近期一筆「另類操作」卻引發球迷反感。洋基日前簽下18歲荷蘭投手弗雷德里克澤（Tijn Fredrikze），簽約金為9萬美元（約合新台幣283萬元）。對此洋基隊媒體《Yanks Go Yard》批評GM凱許曼（Brian Cashman），簽下這筆看似證明球探觸角延伸全球的合約，卻是一筆分不清先後地「本末倒置」操作。
洋基簽下荷蘭投手 隊媒批本末倒置
根據大聯盟記者Francys Romero報導，荷蘭籍左投弗雷德里克澤已於本屆國際簽約期的最後一天，正式與紐約洋基完成簽約。 簽約金為9萬美元。 年僅18歲的他，目前球速約落在88至91英里，多位球探認為，未來仍有機會進一步提升球速，並持續發展其變化球種。
《Yanks Go Yard》指出，對於像洋基這樣財力雄厚、歷史輝煌的品牌球隊而言，偶爾進行非主流市場的潛力投資本無可厚非，但前提是球隊同時必須在頂級自由市場展現競爭力。問題在於，洋基今年休賽季至今並未在重大自由球員或重量級交易市場留下任何實質足跡，這讓弗雷德里克澤的簽約顯得格外刺眼。
報導強調，這並非針對弗雷德里克澤本人。事實上，若這筆簽約發生在洛杉磯道奇，外界很可能會將其視為「慧眼識英雄」的正面案例——一支連年爭冠、天賦爆棚的球隊，完全有餘裕挖掘來自荷蘭的「璞玉」。但對目前的洋基而言，這樣的操作反而讓人清楚意識到，他們早已不再是道奇如今所代表的那種球隊。
《Yanks Go Yard》直言，洋基總經理凱許曼此刻面臨的是「迫切而現實的任務」，在競爭日益激烈的美聯東區，打造一支能立即爭勝的陣容。然而截至目前，洋基不僅在多名頂級自由球員的競逐中毫無進展，部分潛在交易目標也逐漸被其他球隊搶走。唯一能自我安慰的理由，只剩下「現在才12月中旬」。
弗雷德里克澤恐對洋基幫助有限
文章指出，弗雷德里克澤的故事本身確實具有話題性，他是洋基十多年來首位簽下的歐洲出生球員，象徵球探網絡的擴張。但問題在於，這類操作若缺乏主菜，只剩配菜，難以讓球迷買單。
「如果洋基能同步完成像簽下比薛特（Bo Bichette）、或透過交易換回佩拉塔（Freddy Peralta）這類具即戰力的重量級操作，那麼弗雷德里克澤的加盟會很加分，讓外界讚嘆凱許曼既能砸錢，也能挖寶。遺憾的是，現實並非如此。」《Yanks Go Yard》如此批評道。
報導最後指出，「洋基球迷其實並非不能接受失手，只要管理層願意揮棒出擊，像過去那樣站在市場最前線。只要方向正確，這類支線任務自然會被包容；但在缺乏主線成果的情況下，任何看似聰明的小操作，都只會被解讀為逃避責任。」
消息來源：Yanks Go Yard
