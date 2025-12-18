洛杉磯道奇休賽季持續傳出補強動向，尤其在野手市場方面動靜頻頻。美國媒體指出，道奇是否出手爭取大咖野手，關鍵恐怕不在目標球員本身，而在於貝茲（Mookie Betts）的守備定位。《FanSided》分析，道奇與自由市場好手比薛特（Bo Bichette）的連結，實際上高度取決於球團是否願意讓貝茲長期回到外野。報導直言，Betts雖能勝任游擊，但他在外野的價值「明顯更高」，若繼續讓其鎮守游擊，反而可能限制球隊整體戰力配置。
游擊只是權宜之計？ 外野才是貝茲最強定位
該媒體指出：「道奇是否對比薛特感興趣，將大幅受到貝茲短期使用方式影響。貝茲在外野的表現遠勝游擊，這是眾所周知的事實。能守游擊，並不代表一定要守游擊。」
分析同時點出，無論是貝茲或比薛特，兩人守備範圍都已有下滑跡象，長期每天扛游擊並非理想解法。不過，這樣的隱憂未必會立即成為問題，因為三壘主力蒙西（Max Muncy）的合約將在明年到期，未來內野版圖仍有調整空間。
外野仍是主戰場 傅利曼證實積極接觸市場
道奇補強方向也獲得球團高層證實。根據《DodgerBlue》轉述，編成本部長傅利曼（Andrew Friedman）坦言，球隊正在尋找一名能在攻守兩端都帶來影響力的野手，且因陣容具備高度守位彈性，不會設限於單一位置。
「如果能再補進一名真正出色的野手，將會很理想，」傅利曼表示，「我們正在和多個人選積極討論，確實感覺有些方向正在慢慢對齊，但需要耐心。」
外野人選浮上檯面 補強輪廓逐漸清晰
依據多家美媒點名，道奇在野手補強上最常與外野手掛鉤，包含塔克（Kyle Tucker）、貝林傑（Cody Bellinger）等名字都被視為潛在人選；交易市場方面，關（Steven Kwan）、多諾文（Brendan Donovan）同樣在雷達名單之中。
此外，具備內外野多守位能力的老將赫南德茲（Enrique Hernandez）也被看好有機會回歸，道奇與其之間仍存在相互興趣，是否續留同樣將影響整體外野輪換。
消息來源：Baseball Channel
