我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市瑞芳區遊覽車轉運站，今（17）日晚間19時許，停車場內一輛轎車發生爆炸意外，一輛轎車火燒車，民眾發現立即報警，警方即時到場把鄭姓車主救出，駕駛初步供稱在車上烤肉、抽煙時不慎點燃火種引發火勢，不過火滅後也在副駕駛座發現木炭，警方認為有縱火嫌疑，至於詳細起火原因還有待進一步調查。消防局於今日晚間18時59分獲報，新北市瑞芳區調和街遊覽車轉運站發生爆炸，停車場內一輛自小客車全面燃燒，緊急出動3車8人前往灌救，所幸有2名剛下班的民眾目睹，在第一時間合力將鄭男拖出車外。鄭姓男子身穿白襯衫、西裝褲配皮鞋，喝得酩酊大醉，體力不支站都站不穩，話說不太清楚，頭部擦挫傷、燙傷滲血，眼睛瞪大凸出他供稱自己是在車上烤肉，抽煙時不慎點燃火種，跳針式回覆：「要拿烤肉的東西」，再替整起意外增添更多疑點。本以為是瘋言瘋語，未料，火滅後副駕駛座驚見一堆燒紅的木炭，座椅成了烤肉架，有縱火嫌疑。酒後吐真言，讓在場所有人看傻了眼。然而，滅火後的確在副駕駛座發現堆滿燒紅的木炭，與鄭男說法不謀而合，不排除縱火。警方調查，車子是鄭男母親所有，鄭男無前科，有情緒不穩、神智不清及燙傷現象，由醫護人員送往長庚醫院就醫，無其他人員受困，詳細起火原因還要進一步釐清。