我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗近日在國會備詢時，發表「台灣有事」將可能構成日本存亡危機事態的言論，觸動中國政府敏感神經，大力呼籲中國民眾勿赴日旅行。日本媒體與中國媒體今(17)日接連揭露，中國多家大型旅行社已陸續暫停銷售日本旅遊行程產品。根據日本共同社報導，17日獲悉中國多家大型旅行社已暫停銷售日本遊產品，旅遊業相關人士透露了這一消息。中國政府反對日本首相高市早苗的涉台國會答辯，提醒中國公民近期避免前往日本，旅行社可能是就此採取的措施。總部位於北京市的大型國有旅行社相關人士就日本旅遊行程表示，無論是團體旅遊還是自由行，16日起均已暫停辦理業務。該人士表示原因是當前的兩國局勢。報導指稱，赴日的簽證手續也已停止受理，並採取免費退還已支付赴日旅遊費用的方式。在官網上搜索「日本」或「東京」等關鍵字已不再顯示旅遊產品。北京另一家大型民營旅行社的相關人士也告訴共同社，已暫停受理新的赴日旅遊業務。中國媒體《紅星新聞》也提到，南京一家旅行社16日表示，近期不會安排日本旅遊行程，已報名參加赴日旅行團的客人，也已全額退還款項。日本是最受中國民眾熱愛的旅遊目的地，日本旅遊是中國旅行社的主力商品，暫停銷售對中國企業方面也將造成打擊。由於大型企業暫停銷售，其餘旅行社也很可能不得不跟進。根據日本國家旅遊局數據，2025年1至9月中國訪日遊客達748.72萬人次，較去年同期增加42.7%，高於2024年全年的698萬人次，超過韓國成為按國別統計的遊客最多的國家，日本旅遊業也不排除受到影響，為日中交流停滯感到擔憂。野村綜合研究所執行經濟學家木内登英指出，中國政府呼籲民眾避免赴日旅行，預計可能將為日本造成的經濟損失來到1.79兆日圓。然而，中國旅行社停止銷售日本旅行行程的消息一出，在社群平台X上，許多日本民眾紛紛慶賀，「感謝日本為因應過度旅遊所做的努力」、「這對日本人來說不是好消息嗎？」、「最好把留學生也一起帶回去」、「第一次對中國心存感激，你們不必再來了」。