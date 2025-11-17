我是廣告 請繼續往下閱讀

知名網紅館長陳之漢日前遭元老級員工毀滅式爆料，指控他涉嫌性騷擾、投資疑雲等內幕，甚至還遭員工曝光錄音檔案，而爭議錄音曝光後，網紅陳沂在臉書上發文直指，爆料的錄音檔其實顯示，館長並未真正拿到中國資金，而所謂「賣力表現」只是為了爭取機會，形同向中共「試鏡」。陳沂指出，錄音檔中，館長被旗下89兄弟詢問「什麼時候中國的錢才會進來？」時，他回答「要看我表現」，說明他當時只是想證明能力，而非真的拿錢辦事，甚至認為當時館長經濟吃緊，寧願努力拉攏各方，也要先「做做看」。陳沂酸言：「那89兄弟想分一杯羹也是真的」，並指出如果有人反對館長西進，可能會影響旗下中國健身房的營運，因此兄弟們才會關心資金進度。此外，陳沂也描述館長的性格特質，認為他愛面子、喜歡吹噓自己、享受眾星拱月，因此即便出事，也仍靠著「面子性格」支撐，幫老婆找代駕、堅持使用頂級食材、遵守法律規範，並高薪養了一批忠心員工，讓企業運作如同「堂口經營」。陳沂更直言，館長展現了重情重義的一面，即使在外界批評下，也令人不忍過度苛責。