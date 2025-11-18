紐約洋基在展望2026球季之際，先發輪值的變數成為迫切難題。倫登（Carlos Rodón）開季狀況不明、柯爾（Gerrit Cole）與施密特（Clarke Schmidt）正在從Tommy John手術復健、希爾（Luis Gil）的2025賽季又受到傷勢與不穩定影響，使得洋基必須在今冬補進可靠的先發投手。在這樣的背景下，一個熟悉的名字再次浮上檯面。根據《The Athletic》前總管、現任分析師Jim Bowden最新報導，洋基與金恩（Michael King）「重聚」的可能性正快速升高，原因是他成績穩定，而且又熟悉洋基的高壓環境

然而今年自由市場整體平淡，唯獨先發投手市場異常火熱。美媒指出，這意味著球隊勢必花大錢搶人，同時也得警惕——並不是每位小市場王牌都能承受紐約的巨大壓力。而曾經在洋基待過5季的金恩，或許是目前最適合的人選之一。

索托交易案的主角　如今可能再披條紋球衣

金恩曾是洋基球迷的心頭好，卻在兩年前成為索托（Juan Soto）交易案的主軸，被送往聖地牙哥。雖然換來超級球星索托絕對值得，但失去金恩仍讓不少球迷惋惜。他過去在洋基多半擔任牛棚多局工具人，但2023年後段轉任先發後立刻展現王牌潛力：9場先發、40.1局、自責分率2.23、51K／9BB。

轉戰教士後，他得到完整先發機會，更在2024年投出 173.2局、防禦率2.95 的王牌身手，迅速成為自由市場預期的大物。

▲Michael King上季被交易到教士後轉為先發，投出符合預期的好成績，若強投Dylan Cease季中被交易送走，King將扛起王牌重任。（圖／美聯社／達志影像）
傷勢降低價格　反成洋基利多

2025年金恩因胸椎神經問題與膝傷僅投73.1局，但仍繳出防禦率3.44、9.33 K/9。美媒認為，傷勢風險反而讓他的合約預測下修，使洋基更有機會介入競爭。

相比瓦德茲（Framber Valdez）、蘇亞瑞茲（Ranger Suarez）、席斯（Dylan Cease）等預計要價1.5億美元以上的先發，金恩的價格預估僅約一半，性價比極高。更重要的是——金恩已證明自己可以承受紐約的聚光燈，這點是許多自由球員與交易目標所不具備的。

金恩來自美東地區，熟悉洋基文化，也深受隊友與球迷喜愛。Bowden指出，目前的氛圍讓「重聚」看起來越來越真實。若洋基成功找回這位昔日王牌，且柯爾順利回歸、倫登恢復健康，紐約的先發輪值將再度具備頂尖競爭力。

消息來源：Yanks Go Yard

