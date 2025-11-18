我是廣告 請繼續往下閱讀

州政府不希望更多球員仿效大谷這種避稅方式，這勢必成為勞資談判核心問題。

道奇總裁Andrew Friedman 的運作方式「正在改寫MLB」，其他球團老闆極度不滿，恐在談判中以封殺道奇模式為主要目標。

洛杉磯道奇隊以10年7億美元簽下大谷翔平震撼全美，如今這份史詩級合約卻再度掀起巨大波瀾。美媒《The Sporting News》與多家美國媒體指出，大谷合約中高達 6800萬美元的延遲支付條款，不但讓道奇有效降低豪華稅負擔，更可能成為 2026年12月 MLB停擺、2027球季受影響的導火線。該媒體認為，「大谷將成勞資對立的代罪羔羊。」根據報導，大谷每年標示薪資為7000萬美元，但其中 6800萬將延後至2034年後才發放，球員現役期間僅實拿 200萬美元。這樣的結構使他可避開加州13.3%高額州稅，未來一旦離開加州，就能完全免除這筆重稅。《The Sporting News》直言，這種手法恐讓其他大市場球員爭相效仿，最終迫使MLB於下一份集體勞資協議（CBA）中全面封堵漏洞：「州政府不希望更多球員仿效大谷這種避稅方式，這勢必成為勞資談判核心問題。」雖然大谷實拿200萬美元，但聯盟計算豪華稅仍以 4600萬美元 為基礎，使道奇能在名義上維持陣容的「合理薪資結構」，卻實際上省出龐大資金繼續補強。美媒警告，道奇總裁Andrew Friedman 的運作方式「正在改寫MLB」，其他球團老闆極度不滿，恐在談判中以封殺道奇模式為主要目標：「這就是所謂的『摧毀棒球』。道奇找出了所有漏洞，而其他球隊跟不上。」聯盟內甚至開始流傳一種說法，道奇的超級延遲合約策略，將成為2026/27停擺的起點。《Dodger Way》記者Katrina Stebbins坦言，她對2026年12月勞資談判「很不安」，並認為大谷合約將被反覆提及，甚至成為象徵性標靶：「這不是新問題，但大谷合約的結構如此極端，它會在談判桌上被無限放大。」大谷翔平的薪資將在2034—2043年間，每年固定領取 6800萬美元，也就是說：他將一路領薪到47歲。以下為大谷2034年前實拿薪資：2024—2033：每年 200萬美元2034—2043：每年 6800萬美元最終完整支付要到 2043年 才會結束，是MLB史上最具爭議也最具創新的合約之一。