2025《英雄聯盟》年轉會期尚未正式開始，韓國LCK聯賽最勁爆的消息卻已提前引爆，S15世界賽冠軍得主T1戰隊，在11月17日宣布與三連冠功臣「Gumayusi」李珉炯分道揚鑣。這位2025世界賽 FMVP、隊史最具代表性的下路選手，在奪冠後不到一個月便離開隊伍，引發全球粉絲震驚。外界普遍好奇：一支剛締造三連冠的王朝隊伍，為何在巔峰時刻與核心射手拆夥？由於LCK有「豪華稅」制度，因此外界不免懷疑是因此造成T1薪資談判壓力，然而Gumayusi照理來說應該符合薪資減免資格，若以此為唯一原因又稍嫌不合理，讓外界更有如霧裡看花。
LCK在2024年實現薪資上限
豪華稅制度在各個職業聯賽幾乎都有，以避免豪門無止境的花錢，破壞競爭平衡。LCK從2024賽季起正式導入「薪資上限／豪華稅」規範（SFR），數額為各隊該年營收的70%。但該制度只要求隊伍控制先發5人薪資總和，並未公開隊員年薪明細。
有報導指出LCK頂級戰隊——如T1和HLE，其薪資支出可能高達約1000萬美元以上，並提及T1整體薪資支出或「高達約1500萬美元」為估算值。但這些數字皆為傳聞或外界估計，並非官方公布。
Gumayusi薪資高達80%折抵 為何留不下來？
為照顧「資深選手／冠軍選手／忠誠隊員」，LCK 設立若干減免條款，讓該選手薪資在計算隊伍總薪時可折抵。這有助於控制隊伍過度競賽性投入薪資，促進聯賽整體經營更為「永續」。鼓勵隊伍發展年輕選手、留用忠誠選手，而非一味用高薪收大型自由人。所以如果選手在同一傢俱樂部效力超過三年，將減免其30%的薪水，不列入計算之中。Faker、Canyon 、Gumayusi、Showmaker等知名選手以符合資格。
另外，若選手曾奪下5次或以上LCK冠軍分站或3次或以上國際賽冠軍（如 MSI 或 Worlds），其薪資有50%可免入總薪計算。在此前之前，只有兩位選手符合這一例外：T1戰隊的Faker和HLE戰隊的Peanut。但是今年T1完成三連霸後，Oenr、Keria和Gumayusi應該也已取得資格。
若按照此計算方式，T1除了Doran之外的選手，年薪有80%是可以折抵的，照理來說這應該能給予T1更大的留人優勢才對。
如果原因不純粹是金錢問題，則可能和Gumayusi個人的生涯規劃，以及他與T1戰隊的一些摩擦有關。Gumayusi在2020年LCK夏季賽冒泡賽出道，但生涯並非一帆風順，經歷了隊內黑暗時期和教練的幾次輪換，才終於憑藉個人能力站穩輪換。
但他在「ZOFGK」之中，被網路攻擊的情況是最嚴重的，今年甚至出現有不理智粉絲到基地「送花圈」的恐怖情況。而他本人在團隊內的地位也是最常被挑戰的，在二連霸之後，今年初由於Zeus離隊、T1進行打法調整，季初狀態不佳，Gumayusi一度被下放到替補，遭新星Smash取代，引起譁然。當時就曾傳出他和教練Tom有一些摩擦，透過選手直播被不小心洩漏出來。
2024年T1奪冠之後，Oner和Keria都續約到2026年，Gumayusi卻僅僅只續約一年，這一點也同樣讓人感到耐人尋味。
除此之外，Gumayusi和Zeus都是很有實力、也很有企圖心的選手，T1卻只能是Faker的隊伍，在此種情況下，其他戰隊——比如HLE——開出更好的薪資和戰術地位爭取，選手選擇接受也是很正常的情況，這在其他職業聯賽中，其實也不是罕見的情況。
📌 豪華稅制度一覽
LCK自2024賽季起，正式導入「運動財務規範（Sporting Financial Regulations, SFR）」，對隊伍隊內主力選手的薪資總額設上限，超過者需繳「豪華稅」。 此制度以「先發五名選手薪資總和」為計算基礎，不包含替補選手或休養登錄但未出賽選手。
同時設有下限（團隊須至少達到一定薪資支出）及上限，兩者之間即為範圍。 若隊伍支出超過上限，則需支付超出部分的「豪華稅」；若低於下限，則可能面臨其他規範或限制。
🟡上限與下限
下限設定為：該隊2022年所創造收入的70%。
上限額度未在公開資料中明確數字化，但有傳為約40億韓元左右（約合 USD 290 萬）為預估值。
🟡豪華稅機制
若隊伍超過上限，需要繳納豪華稅。這些稅收將部分或全部重新分配給未超上限且有達下限支出的隊伍。個別選手並無「單人薪資上限」；限制在整體隊伍總薪支出。
🟡選手例外條款（減免計算）
為照顧「資深選手／冠軍選手／忠誠隊員」，LCK 設立若干減免條款，讓該選手薪資在計算隊伍總薪時可折抵。
主要條件為：若選手曾奪下5次或以上LCK冠軍分站或3次或以上國際賽冠軍（如 MSI 或 Worlds），其薪資有50%可免入總薪計算。
另外若選手在同一隊伍服務達3年以上（可能需連續），其薪資有30%折扣。這些折扣都可以進行疊加。
