今年冬天第一次變冷，強冷空氣來襲、全台大降溫，快喝「星巴克買一送一」有太妃核果那堤半價！星巴克表示，今（18）日全台門市好友分享日咖啡優惠；外送也買一送一、輸入優惠碼「週二星享日」foodpanda再折70元。摩斯漢堡表示，今周二咖啡日全天大杯49元。
星巴克：全台門市「買一送一」！太妃核果那堤82.5元
今全台門市爽喝「星巴克買一送一」咖啡優惠，太妃核果風味那堤也半價！星巴克表示，歡樂同慶好友分享日，2025年11月18日(二)，活動期間11:00-20:00購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦優惠菜單價目表：
◾️大杯太妃核果風味那堤82.5元（原價165元）
◾️大杯美式咖啡57.5元（原價115元）
◾️大杯那堤70元（原價140元）
◾️大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元（原價110元）
◾️大杯香草風味星冰樂62.5元（原價125元）
提醒大家，不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
外送也有「星巴克買一送一」再折70元！foodpanda週二指定品項好友分享日，今11月18日(二)，活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰/熱那堤、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯星巴克招待。
2特大杯「冰／熱那堤」優惠價155元（原價310元）、2特大杯「巧克力可可碎片星冰樂」優惠價170元（原價340元）。幫大家試算，平均一杯特大杯那堤77.5元、巧克力可可碎片星冰樂85元。
《NOWNEWS》記者推薦最划算買法！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」，相當於外送爽喝「店內價買一送一再省70元」還免出門排隊。
摩斯漢堡：週二摩斯咖啡日「全時段大杯咖啡49元」優惠
摩斯漢堡表示，今週二摩斯咖啡日優惠，全時段「摩斯咖啡L」優惠49元（原價60元）；早餐10:30前「摩斯豬排堡＋豆奶拿鐵M」119元（原價130元）；點購套餐加20元再享「方塊薯餅3個」。
資料來源：星巴克、foodpanda、摩斯漢堡
