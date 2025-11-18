我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨前立委高嘉瑜表態2026「不缺席」，將從北市南港、內湖區再出發，外界普遍研判她將回鍋參選議員。資深媒體人黃暐瀚指出，高嘉瑜具全國性知名度，一旦投入港湖戰局，最緊張的並非藍營，而是同區現任的民進黨議員。黃透露，已有現任議員私下擔憂，高若回來參選，可能吸走大量票源，讓現有席次面臨落選風險，使黨內評估更為敏感與複雜。黃暐瀚分析，目前台北市南港、內湖區的民進黨議員為王孝維、何孟樺，以及將由李建昌交棒的新面孔。其中李建昌因不再參選，改由徒弟接續，形成「新人上陣」的情況；王孝維則是多屆議員，何孟樺也有一定基礎。黃強調，若高嘉瑜以更高的全國知名度參與港湖選戰，對三位現任民進黨議員的票源衝擊勢必明顯，引發黨內高度戒備。此外，民進黨目前規劃在港湖區提名四人，可能不進行初選，直接以提名佈局；然而何孟樺特別憂心，高嘉瑜回鍋後將分散綠營票源。黃暐瀚也提到，上屆以極小差距成為落選頭的吳欣岱，被視為第五位「隱藏候選人」，若加上她，泛綠將形成五人競爭格局。以目前港湖僅三席民進黨議員的情況而論，整體競爭與生存壓力都會大幅增加。