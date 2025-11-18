我是廣告 請繼續往下閱讀

正在積極補強投手深度的美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基，續簽本季陣中的熟悉戰力。根據多家美媒報導，洋基已與左投亞伯勒（Ryan Yarbrough）達成1年合約，據《ESPN》確認，合約金額為250萬美元（約為7500萬台幣），另有25萬美元（約為750萬台幣）的激勵獎金，可望鞏固洋基的先發輪值深度。亞伯勒去年春訓最後一天與洋基簽下大聯盟合約，並在 2025球季於先發與中繼間彈性調度，共出賽19場、包含 8次先發，投64局、防禦率4.36。儘管因腹斜肌拉傷缺席超過2個月，但健康時仍繳出穩定的吃局數能力。從進階數據來看，亞伯勒的三振率達20.8%，追平生涯最佳，保送率為可接受的7.2%。雖然64局就被敲13發全壘打，使得FIP偏高（5.06），但平均被擊出強擊球比例尚屬正常，其xFIP（4.30）與SIERA（4.14）都接近聯盟平均，顯示仍是可倚賴的輪值深度。在洋基目前面臨大量傷兵的情況下，亞伯勒的回歸被視為必要補強。王牌科爾（Gerrit Cole）正從Tommy John 手術中復健，最快要到明年5月中旬才能歸隊；羅東（Carlos Rodón）則因手肘碎片移除與骨刺處理手術，預計缺席開季數週；另一名先發施密特（Clarke Schmidt）同樣接受Tommy John手術，可能要到下半季才有望回到投手丘。