南韓女團aespa今年首度受邀登上日本NHK紅白歌唱大賽，卻因陸籍成員寧寧過去曾分享自己買了「原子彈蘑菇雲造型檯燈」的往事再被翻出，引爆中日輿論。日本網友批評她欠缺歷史敏感度，並在change網站發起連署要求紅白撤換aespa，連署目前已破3萬多人，NHK是否調整表演名單，尚未做出回應。
寧寧買過蘑菇雲造型燈 挨批缺乏歷史敏感度
寧寧2022年時，在與粉絲互動的平台「泡泡」曬出一張照片，跟粉絲分享自己新買的檯燈：「我買了一盞可愛的燈，覺得怎麼樣？」只見寧寧買的檯燈是原子彈爆炸的蘑菇雲造型燈，此舉無疑是撕開日本二戰創傷，當時就有不少粉絲痛批她缺乏歷史敏感度，甚至質疑她根本就是反日份子。
日網發起連署！抵制aespa唱紅白大賽
這起往事在最近中日關係緊張的情況下再度被挖出，不少日本人更因此反對寧寧登上紅白歌唱大賽，甚至在change網站發起連署，要求NHK撤換表演名單，「有影響力的人竟然如此輕率地行事，不去了解歷史，如果是因為不知情，我覺得她應該要好好上課」、「這是NHK對日本民眾的挑戰，如果允許寧寧參加，也會傷害到來自廣島的其他日本藝人」。
而這盞原子彈蘑菇雲造型檯燈是由一名中國手工藝創作家推出的，他曾明確表示靈感就是源自廣島與長崎被投下原子彈的畫面。不過也有粉絲護航寧寧，認為她或許真的不知道蘑菇雲的來由，覺得外界將政治、歷史議題上升到娛樂產業過於嚴肅。另一派網友則認為，即便連署無法改變aespa的演出，但至少可以表達部分日本觀眾的立場。
aespa出道5年 曾4度來台開唱
aespa是韓國娛樂公司SM Entertainment在2020年打造的4人女子團體，成員Karina、Winter是韓國人，Giselle則是日韓混血，於日本長大；年紀最小的23歲寧寧，是唯一一名中國成員，出生在中國黑龍江省哈爾濱市。aespa出道後代表作包含〈Next Level〉、〈Savage〉，今年8月時，她們更第4度來台開唱，在台灣人氣也很高。
資料來源：X@DEATHDOL_NOTE、change.org
