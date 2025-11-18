我是廣告 請繼續往下閱讀

聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數週一全數走跌，其中費半下跌逾1%，拖累台北股市今（18）日開盤下跌136.91點、來到27310.4點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.33點、來到255.63點。權值股全數走低，權王台積電開盤下跌10元、來到1435元；鴻海開盤下跌4元、來到232元；台達電下跌10元、來到906元。市場減少對下月聯準會降息的押注，同時普遍預期明年將降息三次或更多次。聯準會理事華勒週一表示支持在央行12月會議上再次降息，稱他對勞動力市場和招聘速度急劇放緩感到擔憂。隨著美國政府結束長達43日的關門，市場將重新迎來一系列延後的數據，本週焦點之一為原訂於週四公布的9月非農就業報告。白宮也指出，10月數據可能仍不完整。這些新數據將成為聯準會12月利率決策的重要依據。美股四大指數昨日走低，道瓊指數下跌557.24點或1.18%，收46590.24點，那斯達克指數下跌192.514點或0.84%，收22708.075點，標普500指數下跌61.7點或0.92%，收6672.41點，費半指數下跌105.46點或1.55%，收6705.74點。科技五大巨頭普遍疲弱，Meta下跌1.22%，蘋果下跌1.82%，Alphabet上漲3.11%，微軟下跌0.53%，亞馬遜下跌0.78%。半導體股多數走低，AMD下跌2.55%，博通上漲0.06%，輝達下跌1.88%，應用材料上漲1.19%，高通下跌4.16%，美光下跌1.98%。台股ADR同步走弱，台積電ADR下跌0.99%，日月光ADR下跌2.12%，聯電ADR下跌1.68%，中華電信ADR下跌0.45%。