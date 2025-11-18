睽違9年，總算等到麥當勞奶昔回來了！好多人在問「奶昔是什麼？」、「為什麼停賣奶昔？」、「麥當勞奶昔卡路里？」《NOWNEWS今日新聞》記者為大家揭秘；回歸試賣12家奶昔限定店、開賣資訊一次整理。還有韓國同款「奶昔大哥毛毛包」、台灣限定「奶昔大哥購物袋」周邊也開搶。
麥當勞奶昔是什麼？
台灣麥當勞表示，「麥當勞奶昔」採用全球一致的經典配方，最經典的「香草口味」散發迷人香草香氣、融合奶昔的純濃奶香；草莓口味則帶有微酸微甜的果香，搭配奶昔特有的冰涼、滑順口感，好喝好療癒。
《NOWNEWS今日新聞》記者回想，「麥當勞奶昔」像是喝的冰淇淋，要有點用力才能吸起、入口濃郁又滑順，剛喝還沒融化時、會帶點細細的冰晶口感，邊咬邊吃的口感也很涮嘴。小時候最喜歡單喝「巧克力奶昔」，或是點一包大薯配上「香草奶昔」，熱呼呼的酥脆薯條搭配冰涼奶昔有夠爽，敲碗「巧克力奶昔」也要回歸啦。
9年前為什麼停賣奶昔？
台灣麥當勞於2016年11月9日起全面停賣奶昔。事實上，雖然現在很多人懷念麥當勞奶昔，認為是大家共同的「童年回憶」；但在當時，麥當勞奶昔整體銷售下滑、不如預期。
且製作奶昔的機器設備逐漸老舊、因故障而淘汰，原本約有400多家麥當勞分店可吃，最後只剩100多間還有販售。再加上「冰炫風」等其他更受歡迎的冰品，逐漸取代了奶昔的地位。最終台灣麥當勞宣佈2016年11月9日全面停賣奶昔，正式走入歷史。
2025麥當勞奶昔限定店12家
2025年麥當勞表示，奶昔正式回歸，一次推出香草、草莓兩款口味，11月19日起10:30至晚上10:00，於全台12間指定餐廳試賣奶昔，嘗鮮價單點69元。
麥當勞表示，未來將持續觀察顧客對奶昔的喜好，逐步增加試賣餐廳；目前規劃明（2026）年將再有更多餐廳加入試賣行列。
麥當勞奶昔限定店一覽：
台北館前：台北市中正區館前路8號
台北西湖：台北市內湖區內湖路一段283號
板橋重慶：新北市板橋區重慶路23號
中壢中央：桃園市中壢區復興路57號
竹北自強南：新竹縣竹北市自強南路19號
苗栗頭份：苗栗縣頭份市中華路1335號1樓
台中中港四：台中市西區臺灣大道二段412號
彰化金馬：彰化縣彰化市金馬路二段55號1樓
嘉義民雄：嘉義縣民雄鄉建國路一段18號
台南大學：台南市東區大學路26號
高雄五福：高雄市新興區五福二路258號
花蓮中正：花蓮縣花蓮市中正區625號
麥當勞奶昔開賣資訊
麥當勞表示，「麥當勞奶昔」現點現做，每間餐廳每小時最大供應量約90杯，每日販售數量以餐廳實際供應為準；每人每筆消費限購4杯（不限口味），並限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放，銷售通路與動線依餐廳公告，或工作人員現場引導為主。
「麥當勞奶昔」回歸開賣資訊一覽
時間：11月19日起起開始長期供應，供應時間為上午10:30起至晚上10:00
地點：全台12家門市餐廳試賣。
價格：單點69元。
限購：每人每筆消費限購4杯（不限口味）。
買法：限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放。
官網：麥當勞官網奶昔大哥點此進
麥當勞奶昔卡路里？
根據麥當勞官網「麥當勞奶昔」營養資訊，「香草奶昔」熱量430.9 kcal、「草莓奶昔」422.8kcal。
奶昔大哥毛毛包、購物袋也開賣
迎接麥當勞奶昔回歸，同時韓國爆紅的「奶昔大哥毛毛包」台灣也開搶，還有台灣限定獨家「奶昔大哥購物袋」也開賣。
麥當勞「奶昔大哥毛毛包」乙個售價199元，販售期間自2025年11月19日上午10:30起至2025年12月16日或售完為止，購買需至餐廳櫃檯、自助點餐機或得來速點選套餐；McCafé專屬櫃檯、手機點餐、歡樂送與第三方外送平台恕不販售。
全台麥當勞餐廳，每購買一份套餐（早餐套餐、超值全餐、麥當勞分享盒、Happy Meal），即可以優惠價149元加購「奶昔大哥毛毛包」乙個、或直接以199元單個購買；每人每筆消費最多購買4個。
台灣限定「奶昔大哥購物袋」則是單買59元，輕巧耐用的袋身使用100%回收塑料材質，有著奶昔大哥的招牌笑臉。
Häagen-Dazs哈根達斯：《動物方城市2》奶昔、冰淇淋火鍋開吃！
Häagen-Dazs哈根達斯冬天聯名迪士尼動畫《動物方程式2》，推出2款以電影主角為靈感，打造濃郁巧克力冰淇淋與可可塊餅乾「尼克・可可酥享奶昔」、草莓冰淇淋與覆盆子雪酪酸甜果香的「
茱蒂・莓好探險奶昔」，還搭配限量對應角色的「造型毛絨杯套」免費送（數量有限，贈完為止）。
新品《動物方程式2》冰淇淋火鍋則以電影場景與人氣角色為靈感，設計專屬圍邊紙場景，開吃絲滑溫熱的巧克力風味醬搭配多款哈根達斯冰淇淋球，
再加上本次限定推出的「超萌萌爪冰」，搭配新鮮水果、 堅果、蔓越莓乾與棉花糖等豐富配料，有夠療癒。凡內用冰淇淋火鍋還可加價1 00元任選兩份150元飲品；另有「動物方城市冰淇淋蛋糕」也同步開吃。
哈根達斯敦南旗艦店與美麗華旗艦店都已換上《動物方城市
2》主題場景布置；即日起至12月31日， 與台北捷運中山站的《動物方城市》主題聖誕樹合照， 並至哈根達斯新光三越南西門市或京站門市出示合照，可享「動物方城市系列新品全品項9折優惠」。
資料來源：麥當勞官網、Häagen-Dazs哈根達斯
