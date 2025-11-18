我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄燕巢知名景點「月世界」再度出現大規模非法傾倒垃圾事件，引發外界高度關注。高市環保局17日接獲通報後立即派員前往稽查，現場可見數十噸垃圾堆成五層樓高，惡臭四散，蒼蠅滿天。藍營則指出，事件發生地點又是民進黨立委邱議瑩選區，國民黨立委柯志恩譴責不肖業者非法傾倒。柯志恩表示，月世界向來是高雄著名自然景觀與學生遠足景點，未料竟遭大量垃圾任意傾倒，嚴重破壞環境。她指出，根據2023年Google Map影像，該處仍為正常草地，但短短兩年內竟成「垃圾山」。柯志恩提到，雖然環保局已於17日上午到場處理，但據了解，上週已有民眾通報；然而因需與林務局會勘、時間無法配合，導致清查延宕，加上山區缺乏監視器，追查來源難度高，恐又需全民買單。柯志恩表示，高雄幅員廣大，單靠環保局人力確實難以全面遏止非法傾倒，但若能加強巡查與早期發現，或許能降低環境破壞。她呼籲市府正視問題，提出更具體的防堵機制，避免類似情況再度發生。她強調，希望城市亮點不只集中於市區，也應延伸至原縣區每一處角落，唯有維護好山好水，才能讓自然景觀成為高雄真正的驕傲。