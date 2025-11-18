美國總統川普（Donald Trump）17日在白宮會見傳媒時又提到台灣，重申台灣搶走幾乎全部的晶片生意，該產業接下來幾年將會回流美國，也再度凸顯美國對晶片安全議題的重視。有外國智庫研究警告，中國對台灣的能源封鎖，確實可能癱瘓美國的半導體供應鏈，建議美國擴大自身液化天然氣（LNG）的出口能力，使美國能源成為「台灣韌性」的核心要素。
美媒《福斯新聞》引述「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies，FDD）報告，中國或許不會發動一場可能引發核武國家血腥衝突的戰爭，但會嘗試不費一槍一彈、一兵一卒就征服台灣，比如透過切斷台灣的燃料和電力供應，迫使台灣政府投降。
該研究警告，如果中國成功限制台灣的能源供應，影響將十分重大，由於台灣負責生產全球大部分的先進半導體，任何長時間的電力中斷，都可能導致全球電子和國防製造業停滯，並衝擊美國的供應鏈和市場，這些研究發現來自今年夏天一項名為「能源圍城」的模擬演練成果，旨在測試中共，如何從對台施壓外交和經濟壓力，升級到阻止台灣的能源進口。
研究並提醒，台灣幾乎所有能源都依賴進口，其中一半來自天然氣，約30%來自煤炭，自身能源儲備僅夠維持幾週，這種依賴性使台灣成為全球能源安全最不穩定的經濟體之一；而且台灣三大液化天然氣接收站、煤炭卸貨港，都集中在島嶼西岸，需經過狹窄的台灣海峽航道，因此處於中共飛彈的射程之內。
研究共同作者之一的辛格爾頓（Craig Singleton）直言，比起戰爭，脅迫才是北京更傾向使用的武器，類似於能源封鎖的行動，將產生連鎖反應，重塑全球市場和穩定。同時，北京還會透過「灰色地帶」策略，包含網路攻擊、散播大量虛假資訊或謠言，關於停電、燃料囤積、政府無能等等，以此削弱公眾信任，瓦解民眾士氣：「對北京而言，虛假訊息並非次要手段，而是主要武器，一場意在控制輿論，削弱對手意志的行動。」
有鑑於台灣對全球半導體供應鏈的重要性，該報告呼籲美國，應擴大其液化天然氣出口能力，特別是透過新的阿拉斯加計畫，確保能夠直接向台灣供應能源，並使美國能源成為台灣韌性的核心要素。
此外，報告也建議美國，讓美國海軍做好護航準備，以此向中共發出明確訊號-美國將對任何試圖以「灰色地帶」手法封鎖台灣的行動做出回應，因為真正令中國不安的，不是台灣的反抗，而是台灣人民抵禦脅迫的能力。
