▲王大陸今（18日）一早以被告身分至新北地院出庭，身邊緊跟著兩名律師。（圖／記者葉政勳攝影）

藝人閃兵案持續擴大中，繼2月逮到王大陸以360萬元的價碼偽造高血壓的方式偽造假病歷後，另檢警展開第二波、第三波搜索，再拘提多名藝人，包括修杰楷、陳柏霖、威廉、坤達等人，加上自首者已知涉案藝人為18人，檢方於14日起訴12人。而閃兵案主嫌陳男，出庭時否認收王大陸360萬元，今（18日）上午以被告身分傳王大陸出庭，稍早他現身新北地院。王大陸今年2月間爆出砸360萬元重金委託一名陳姓男子處理逃兵事宜，而「閃兵集團」的名單除了王大陸外，還包括陳零九、威廉等24名役男。其手法以憋氣或是找槍手等方式偽造高血壓，造假診斷證明後，再持證明至區公所、兵役局申請複檢後免疫，以此收取5到50萬不等的費用。不過，王大陸的價碼高達360萬元，陳男於3日出庭時卻堅稱僅收260萬元，法官訊問是否傳王大陸對質遭拒，公訴檢察官主動聲請傳喚王大陸。此外，針對逃兵案件頻傳，內政部表示，自今年初即主動清查異常約120位個案，已移送司法機關併案偵辦。任何役男、民眾或醫療人員，倘涉及偽造文書、教唆規避兵役、協助不實診斷等行為，將依「妨害兵役治罪條例」及相關法令嚴辦，絕不寬貸。如查明涉案役男不符免役資格，將撤銷原處分，依最新體檢結果重新判定體位，並補服兵役。