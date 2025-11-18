我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院院會14日表決議程時，民進黨立委邱議瑩不在場，卻出現投票紀錄，國民黨立委徐巧芯抓包是綠委林宜瑾代按。邱議瑩也坦言她有事先離開。徐巧芯酸，當天還有一堆民進黨的立委也是代按，但她只舉邱議瑩為例，因為邱議瑩要選高雄市長。徐巧芯表示，邱議瑩的支持者不滿她質疑代按行為，紛紛提出其他立委曾代按的畫面試圖反駁，但並未改變邱議瑩當天未在場卻出現投票紀錄的事實。她也提到，外界甚至把她先前協助國民黨立委羅廷瑋保護表決器的情況拿來混為一談，但羅廷瑋當時就在現場，表決器若他來得及就親自按，來不及就不會亮燈，與代按情形截然不同。徐巧芯強調，國民黨高雄市長參選人柯志恩當天全程自行完成投票，對照民進黨有意參選者卻在表決時缺席，兩者態度明顯不同。她說，雖然當天也有其他民進黨立委出現代按情況，但她之所以點名邱議瑩，是因為對方正積極爭取高雄市長提名，卻在強烈反對在野法案的同時，以「有事」為由未參與投票。徐巧芯表示，即便有人貼出再多其他立委代按的影片，都無法改變邱議瑩缺席表決的事實。她並指出，去年立法院審查預算時，民進黨立委多次被拍到在場內休息，若沒有黨內代按的情況協助完成投票，恐怕連必要的支持票數都無法到位，顯示代按問題已非單一事件，而是長期存在的現象。