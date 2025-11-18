我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞吉打州雙溪大年一戶人家近日遭遇驚魂意外，一處浴室的天花板突然崩落，竟掉下一條重達約60公斤的網紋蟒，讓屋主一家嚇得不知所措。事件雖未造成人員傷亡，但驚險程度在當地社群引發熱議。根據《星報》報導，意外發生於本月12日下午，地點位於萬達峇魯花園（Taman Bandar Baru PKNK）。屋主是一名教師，她表示當天下午4點左右，15歲的女兒放學返家後，發現浴室天花板破裂，害怕之下完全不敢進入。她說，當時正在線上開會，女兒傳來的照片顯示天花板塌出大洞。返家查看後，屋主看到破洞處伸出一塊疑似印尼傳統服飾峇迪布料的物體，原以為只是裝飾品掉落。直到女兒拿手機鏡頭放大拍攝，她們才驚覺那根本不是布料，而是一條巨蛇的身體。隨後她緊急聯繫馬國民防部隊求助。救援人員到場後，在嘗試將蛇拖出時，這條重達60公斤的網紋蟒竟突然整條掉落在地，讓她當場驚叫。她表示，原本以為只是一般的小蛇，沒想到體型巨大到讓她直呼：「這不是巨蟒嗎！」。她回憶，慶幸一家人及時發現，否則若巨蟒悄悄潛入屋內，後果難以想像。她推測，蛇可能從屋後的番荔枝樹攀入，因為兩天前曾注意到一個花盆被撞倒。此外，由於住家後方靠近沼澤區，也可能是蛇類的來源。這次的遭遇讓她與兩個孩子驚魂未定，浴室地板與地毯也因蛇而留下明顯的腥味，需要多次清潔才稍微消散。事後一家人在使用浴室時都變得格外謹慎，也希望相關單位能協助檢查住宅結構，避免類似事件再度發生。