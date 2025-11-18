我是廣告 請繼續往下閱讀

女性購屋族擴張 三大推估原因曝光

▲2025上半年女性購屋占比一覽。（圖／中信房屋提供）

六都女性買房占比：台中、雙北領先

女性購屋三大建議：安全、交通、內部規劃

中信房屋研展室彙整財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，今年上半年全台女性房貸族的新增房貸件數為3萬6818件，占新增房貸總件數7萬5395件的48.8%，不僅逼近半數，更創下2012年以來同期新高。專家分析原因，除了夫妻購屋將房產登記在老婆名下「安太座」外，也和男性偏向「先買車後買房」有關。中信房屋研展室副理莊思敏指出，女性購屋族群持續擴張，推估主要有以下三點原因。首先，隨著女性自主意識提升、財務獨立程度增強，，希望可以擺脫租屋的不確定性，並追求更穩定的生活基礎。其次，。此外，在新婚族群中，也，讓太太在資產上更有保障，這也會在一定程度上拉高女性購屋的比例。進一步觀察六都女性買房占比，、高雄48.3%，台南與桃園則為47.3%。對此，莊思敏表示，台中與雙北經濟發展較成熟，就業機會充足，薪資水平也比較高，當地女性在收入與消費力上並不亞於男性，自然也會更有能力負擔房價。相對而言，部分南部地區的民眾受傳統觀念影響較深，女性可能仍偏向傳統家庭角色分工，購屋多由男性主導，進而導致女性購屋比重相對較低。對於女性購屋建議，莊思敏表示，女性客戶在挑選物件時，首先一定要，避免選擇出入複雜或管理鬆散的社區。其次，需，尤其對於不常開車或騎車的女性客戶而言，鄰近大眾運輸工具的物件不僅出行便利，房價也更有抗跌保值性。再者，也要，包括衣帽間、廚房、浴室及收納空間的動線與設計等，這些細節都會直接影響居住舒適度及長期使用便利性。