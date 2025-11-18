我是廣告 請繼續往下閱讀

英國《經濟學人》雜誌以封面專題報導與剖析了台灣經濟表面繁榮、實則危機四伏的怪現象，其中更提到新台幣長期被壓在低匯率的情況形成「台灣病」，央行隨即發聲明澄清，引發正反兩方論戰。前立委蔡正元轟，《經濟學人》才有「經濟學人病」，不要為了騙稿費寫這種不入流的文章。蔡正元說，《經濟學人》經常找缺乏經濟訓練的作者撰寫文章，使內容流於膚淺，例如使用「大麥克指數」，以台灣與美國的大麥克售價相比作為「合理匯率」依據，並據此批評新台幣被低估，完全是外行的經濟學。他反問，若如此，為何不以「福特汽車指數」、「iPhone指數」或「F-16戰機指數」衡量？大麥克指數反映的只是兩地麥當勞員工薪資差異，雜誌真正該問的，是台灣員工薪資為何偏低、美國員工薪資為何偏高。蔡正元也提到，《經濟學人》指稱台灣央行外匯儲備過多、是為維持低匯率保護出口商，相關論述「完全不符事實」。他舉熱錢與外匯儲備的比例說明風險結構，指出台灣「熱錢／外匯儲備」比例達110%，高於韓國的70%與新加坡的25%。他說，這代表台灣股市外資規模高於央行可動用的儲備金額，一旦外資突然撤離，央行恐面臨擠兌壓力，導致匯率急貶；但韓國與新加坡便不會出現同樣風險。因此，他反問，《經濟學人》所指的外匯儲備「太多」到底代表什麼意義？他也回應報導中將外匯儲備與房價問題連結的說法，認為並無邏輯關聯。蔡正元指出，台灣的房價所得比約20倍、全球排名第15名，確實偏高，但香港、中國大陸、泰國、越南及南韓等地的都會區房價所得比更高。他表示，真正造成台灣房價所得比拉大的因素，是人均GDP自2014年至2024年成長逾五成，但台北市建築樓地板面積成長不到三成，住宅供給增幅更小。蔡正元強調，住宅不是進出口商品，與匯率或外匯儲備無關。蔡正元批評，《經濟學人》的作者應深入研究像尼泊爾等國家房價所得比甚至高於香港的原因，而非為了稿費撰寫不精確的評論。他表示，這類報導反映出一種「經濟學人病」，問題不在台灣，而是該雜誌自身的分析方法亟待檢視。