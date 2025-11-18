我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗日前稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，卻被中國駐大阪領事薛劍薛劍嗆「斬首」，相關後續持續延燒，日本共同社最新民調則顯示，高市的支持度飆69.9%創新高。對此，民進黨立委林楚茵今（18）日表示，「高市早苗支持度破69.9%，國民黨配合中共100%！」她感嘆，中國管不動自家人，但台灣最大在野黨國民黨卻自動貼上去乖乖配合中共？林楚茵表示，高市早苗表態「台灣有事，日本有事」，中國氣到喊抵制，呼籲「避免前往日本」，結果高市內閣支持度飆破69.9%創新高，近半數日本民眾挺「台灣有事說」，中國機場則照樣擠滿赴日遊客，連中國人都不買單旅遊警示。林楚茵批評，中國管不動自家人，但台灣最大在野黨國民黨卻自動貼上去乖乖配合中共？她說，總統賴清德呼籲中國「不要當麻煩製造者」，鄭麗文馬上跳出來批評「火上加油」，但鄭麗文只敢說「台灣沒事，日本沒事」，不敢面對的真相：「台灣有事」的始作俑者就是中共。林楚茵直言，中國先有「戰狼」外交官威脅斬首日本首相，再用旅遊禁令施壓，就是長久以來對台灣的同一套，誰才是國際麻煩製造者一目了然。林楚茵說，日本人越被中國威脅，越支持自己首相，反觀國民黨不敢譴責中國，而是急著批評日本、批評賴總統，「請問國民黨是要代表台灣人，還是當中國的傳聲筒？」