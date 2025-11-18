入秋最強冷空氣影響，台灣各地氣溫明顯下滑，今（18）日本島最低溫出現在新北市石門區，只有15.8度，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，明後兩天（11月19日至11月20日）冷空氣搭配「輻射冷卻」，將會出現13度以下氣溫，北部雨勢則是明天逐漸趨緩，今天仍要注意豪雨、大雨發生。
今天天氣最濕冷 北台灣整天有大雨
吳聖宇指出，今天是「濕冷」最明顯的一天，東北季風影響，中部以北、宜花都明顯偏涼，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部大雨，苗栗以北、東部有短暫雨，東南部、恆春半島、中南部山區有零星短暫雨，其它地區多雲到晴。
明天天氣更冷 氣溫恐跌破13度
吳聖宇提及，今天早晚低溫在中部以北、宜蘭為16至18度，南部、花東18至21度；白天高溫在北部、宜蘭僅18至21度，中部、花東22至26度，南部27至29度。
吳聖宇提醒，周三晚間到周四清晨溫度會降到低點，中北部、東北部都市只剩下15至16度，空曠地區降到13度以下，特別是有「輻射冷卻」作用的地方，務必要注意保暖，南部、花東都市17至19度，空曠地區15至17度，雖然台北低溫還未達到大陸冷氣團等級，但也可能相差不遠；各地周四後逐日回溫。
周末天氣放晴回暖 外出仍要留意天候
天氣風險公司分析師林孝儒則說明，周末東北季風減弱，各地氣溫可望回升，普遍為晴時多雲、較穩定的天氣，連日降雨的北部也將會明顯的放晴，但由於環境轉為偏東風，東北部雲層間雖有陽光露臉機會，不過大多都還是偏多雲的天氣，且伴隨地形降雨可能
截至今日上午，大台北、基隆及宜蘭山區已有局部大雨發生，且最大24小時累積雨量也達豪雨等級；即便後續雖整體降雨強度不高，但雨時將較長，降雨量會持續累積，山區需留意累積效應可能帶來的土石鬆動風險，民眾請提高警覺並視天候機動調整行程。
資料來源：中央氣象署、天氣風險 WeatherRisk 臉書
