日本首相高市早苗近期在國會備詢時，因發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引發北京強烈不滿，頻頻祭出反制措施，包括呼籲中國民眾勿去日本旅行。日中關係持續緊張之際，日本駐中國大使館向中國境內的日本公民發布「安全對策」，指鑑於近來「中國媒體對日中關係的報導」，提醒日本公民在中國外出時務必提高警惕，結伴同行確保自身安全。
這份「安全對策」發布於日本駐中大使館官網，只有日文版本。內容指出，有鑑於近期「中國媒體對日中關係的報導」，館方特此向中國境內的日本公民提供額外的安全須知。
文中指出，在外出時，務必留意留意周遭情況，警惕可疑人士靠近等，並盡可能採取安全措施，例如結伴同行。特別是攜帶兒童時，請採取充分的防範措施。
「安全對策」還提醒，日本公民在中國境內要尊重在地風俗，與當地人溝通時應注意言行舉止；注意周圍環境，盡可能避免前往人群聚集的廣場或容易被視為有大量日本人利用的場所；如果發現可疑的人物或團體，請不要靠近，並迅速離開現場。
這項「安全對策」還附上了「安全指南」，其中列出了中國的犯罪案件統計數據，並提供日本駐中國使領館的聯絡方式，強調萬一遭遇事件、事故或有任何不安，都能聯繫日本駐中國大使館，並稱「休館日及閉館時間也會提供協助」。
高市早苗7日在國會針對中國入侵台灣的「台灣有事」表示，中國若對台灣採取攻擊行動，可被視為日本「存立危機事態」，並啟動集體自衛權，暗示若台海爆發衝突東京可能採取軍事行動。此言論引發中國強烈不滿，中國外交部及文旅部分別在14日及16日公開提醒中國公民近期避免前往日本，而已在日本的中國公民則應注意安全。
