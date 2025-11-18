我是廣告 請繼續往下閱讀

越南冬季將再度面臨空污高峰，官方為了改善大城市長期惡化的空氣品質，正研擬以更嚴格的車輛排放標準作為主要手段，希望能在未來幾年逐步扭轉污染加劇的趨勢。越南颱風、雨季已結束，冬季的冷空氣沉降加上建築工程密集，使河內等大城的空氣品質正迅速下滑。《河內時報》指出，接下來半年污染程度恐進一步升高。今年3月，河內甚至一度超越德里與拉合爾，成為全球空污最嚴重城市，PM2.5濃度飆至「極度不健康」級別。為減少老舊車輛排放，越南農業與環境部近日在政府會議上提出新方案，預計自明年起，2017至2021年間出廠的汽車需符合歐盟3期（Euro 3）排放標準。河內與胡志明市則將在隔年元旦提升至Euro 4；而2022年以後生產的車輛，明年起就必須達到Euro 4，並在2028年全面提升至Euro 5，各省份將分階段跟進。歐盟排放標準對一氧化碳、氮氧化物、碳氫化合物及懸浮微粒皆訂有限值，級別越高要求越嚴格。以Euro 3為例，汽油車每公里一氧化碳排放不得高於2.3克、碳氫化合物0.2克、氮氧化物0.15克。目前台灣排放標準已提升至Euro 6，並正邁向Euro 7。根據《越南通訊社》報導，當局將搭配多項配套，包括推動汰舊換新、補助廢氣處理技術升級，以及確保燃油供應符合Euro 5規範。同時發展電動公車、混合動力車及捷運等綠色運輸，以全面降低城市排放。不過，提高標準也使現行檢測設備面臨升級壓力，燃油供應鏈亦須確保與高階引擎相容。在會議中，多個部門提出執行層面的疑慮。建設部副部長黎安俊指出，若明年即實施新制，河內與胡志明市2017至2021年的車輛約有16%無法達標，主要為卡車與拖車。他也擔心過快推動Euro 5會增加運輸成本，引發物流混亂，呼籲調整時程。司法部則要求在強制落實前，先完成全面衝擊評估。越南政府期望透過更嚴格的車廢管制改善冬季空污，但相關措施仍需兼顧成本、民意與基礎建設。在評估完成前，大城街頭仍得面對排放、工程與農作焚燒等複合污染問題，改善之路仍具挑戰。