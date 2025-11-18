我是廣告 請繼續往下閱讀

2025資訊月×臺灣教育科技展於11月16日圓滿落幕，本屆以「看見AI進行式」為主題，規劃2大主題館及7大展區，匯聚200家品牌、700個攤位，共同打造全齡學習的AI互動數位樂園。展期四天共吸引超過35萬人次參觀，舉辦超過250場多元豐富的講座與論壇，聚焦AI學習及其在教育、生活、職場等多元面向的實際應用，無論親子、師生或上班族，都能找到適合的學習方案。行政院長卓榮泰於開幕致詞時表示，資訊月已成為台灣推動智慧科技的重要平台，不僅展示創新及教育成果，更是全民參與的盛會。「看見AI進行式」不再是未來幻想，而是正在實現的改變。今年「傑出資訊人才獎」共有10位得獎者，涵蓋金融科技、資安產業、智慧醫療、智慧治理與資訊教育領域，並於開幕典禮接受行政院長卓榮泰頒獎表彰，彰顯台灣在全球資通訊產業的實力與領先地位，推動產業日新月異發展。榮譽理事長童子賢指出，AI與網路已深刻影響台灣產業及全球科技趨勢。資通訊與AI讓生活更便利、更有效率，資訊月讓每個人都能感受到這股科技力量，並在展覽中體驗個人化的科技應用。劉瑞復主委則表示，AI時代使學習快速變革，今年資訊月以科技深度融入教育生活，打造跨年齡智慧學習環境，涵蓋AI應用、教育、技職、經濟、工學與科學，提供各階段學習者多元解決方案，實現隨時隨地的快速學習。藉此平台，邀請大家見證數位科技如何改善日常生活並推動社會進步，共同參與國家數位展示進程。首度推出的「技職教育館」專為技職學生與教育單位打造，透過產學合作、企業方案展示與實務應用，強化產業接軌與技術培育，推動AI時代專業人才。2025年資訊月期間，同步舉辦精彩論壇與活動，包括教育部、內政部、農業部、數位發展部數位產業署、NCC國家傳播通訊委員會等政府單位，以及民生公共物聯網、iWIN網路防護機構和運科中心，多場主題論壇分享AI教育、技術及未來發展；同時，今年第二屆「臺灣教育科技盃無人機足球全國公開賽」再度熱烈開賽，結合科技與運動，激發學生學習興趣與實踐能力。「樂齡數位生活樂園」致力打造樂齡學習標竿平台，鏈結產官學研資源，打造公私協力、跨領域共創的創新示範場域。展區涵蓋AI×智慧陪伴×健康科技×生活樂趣，聚焦消除「不安、不滿、不便」的三大困境，推動數位共融，並首次提出「數位孝親節」核心理念，強調「用科技實踐孝心，有孝才有順」，打破傳統孝道框架，使科技成為促進代間理解與情感陪伴的溫暖橋梁。四日展覽吸引​35萬人潮參與，「2025資訊月×臺灣教育科技展」不僅是年度科技盛會，更是全民親身感受AI力量的最佳機會。2026資訊月×臺灣教育科技展訂於11月12日至15日在台北世貿一館舉辦，歡迎各界持續關注官方資訊，一同全齡學習，享受生活，看見AI進行式。