有「全台最難訂位吃到飽餐廳」封號的「島語」，2026年2月的座位將於2025年12月1日開放訂位，其中的春節檔期（2月16日～2月21日）則在（17）日開放，其中除夕、初二僅開放現場訂位以及電話訂位，不能線上，因此除了台北店、高雄店現場排滿了人之外，也有網友於社群平台分享打了近千通電話依舊無法打通，漢來美食今（18）天則表示，有部分訂金未付的民眾，可能在7天後，意即下週一（11/24）將被取消，屆時會有部分座位再度釋出。
島語在昨（17）天開放「春節檔期」訂位，其中的除夕（2月16日）、初二（2月18日）僅開放現場訂位以及電話訂位，無開放線上預訂，所以包含台北店、高雄店兩家分店現場擠滿排隊人潮。島語隸屬的漢來美食表示，根據去年經驗，甚至有不少人會為了此事特別前一晚住在飯店一晚，才方便一大早凌晨就到現場排隊。也因此，漢來美食貼心還準備麵包，讓現場民眾可以吃早餐，等待11點的預約開放。
如果真的很想訂到春節檔期，可以下週一（11/24）的凌晨00:00之後再上網看看，因為訂位規定是需預付訂金，若是有顧客7天內還未付訂金，系統會在7天後凌晨自動取消該筆訂位並釋出名額。想吃到島語的或許可於此時再試試。但是漢來美食強調，系統採慢慢釋出，所以釋放出座位的正確時間未定。
🟡島語「春節檔期」訂位場次、價位、時間先看：
📍除夕（2月16Ｂ）：
午餐與晚餐皆分成兩時段
午餐價位：每人2490元+10%；
時間：午餐A11:00~13:30；午餐B：14:00~16:30
晚餐價位：每人3290元+10%
時間：晚餐A17:00~19:30；晚餐B：20:00~22:30
▪️大年初一（2月17日）～初五（2月21日）：
午餐分成兩時段、晚餐一時段
午餐價位：每人2490元+10%
時間：午餐A11:00~13:30；午餐B：14:00~16:30
晚餐價位：每人2890元+10%
時間：晚餐17:45~21:15
台北君悅酒店放大普發一萬 1000元可抵1300元吃到飽餐廳
另外，台北君悅酒店則是針對政府普發現金推出優惠，要將餐飲金再放大1.3倍！即日起至明年1月底每週一至週三全館餐廳皆可以1千元抵用1300元，至多以6千元能折抵7800元餐飲消費金額。台北君悅酒店並提到，凱菲屋自助餐廳正推出大馬風情美饌！攜手馬來西亞友誼及貿易中心與馬來西亞觀光局，即日起至12月7日推出限定「馬來美饌‧經典再現」，菜色包含肉骨茶、椰漿飯及仁當牛肉等近20道佳餚。訂位洽台北君悅官網或訂位專線(02) 2720-1230。
台北君悅在凱菲屋自助餐廳推出「馬來美饌‧經典再現」活動，將額外推出約20道大馬美食，像是「經典肉骨茶」，湯底由當歸、桂皮、丁香等藥材入雞湯熬製3小時，再添入油花均勻豬肋排、帶皮蒜頭續燉1.5小時至湯色深濃且甘口宜人，加上洋菇、油泡豆腐，還可搭配炸油條與大馬甜醬油辣椒品嚐。
資訊來源：島語、台北君悅官網
