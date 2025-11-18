我是廣告 請繼續往下閱讀

短劇風潮正夯，台灣團隊「瘋狂概念」宣布將與陝西１３朝古都西安短劇公司合作，推出一系列以中華文化為主題的古裝短劇，解碼中華文化DNA ，預計年底開拍。團隊日前已前往西安勘景，取景地包含兵馬俑、大唐不夜城及壺口瀑布還有黃帝陵以及青銅博物館等著名景點。瘋狂概念執行長李國瀧表示，陝西擁有深厚的歷史底蘊，從秦始皇到漢唐盛世，都是中華文明的核心。「像大唐不夜城，大家穿著唐裝在街上走，那種穿越感真的很強，拍起來會非常有畫面。」他笑說。李國瀧指出，這次合作不只是拍戲，更希望透過短劇把文化故事拍得年輕、有趣又有深度。「當年柯受良飛越黃河所在地壺口瀑布的氣勢與歷史象徵，都能激發許多創作靈感。」至於卡司方面，目前預定的演員陣容包括資深演員孟飛、馬妞（馬維欣）、薛志正、宋少卿，以及新生代演員夏寧、張安淇、「棒球隊女神」倪安，還有知名網紅「純欲女友」馮子紜。李國瀧表示，希望透過這次跨海合作，結合台灣創意與陝西文化，拍出既有文化味又能吸引年輕觀眾的古裝短劇新風格，而孟飛和馬妞在本月也會推出自己的新媒體頻道『那兩個老藝人』也請大家關注。