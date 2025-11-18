韓國SUPER JUNIOR（SJ）上週末（11／14～11／16）在台北大巨蛋連開3場演唱會，創下韓團在該場地的最長連唱紀錄。活動結束後他們沒有立即返韓，昨（17）再開簽名會與粉絲同樂；演唱會上中文翻車的圭賢，簽名會跟粉絲新學1句「聽你在叭噗」，甚至轉頭對始源喊，笑翻台下，影片也在Threads瘋傳。
SJ大巨蛋演唱會結束再開簽名會 與粉絲同樂
SJ創下韓團在大巨蛋連開3場演唱會紀錄，總計9萬人購票，票房加周邊產值粗估6億台幣，人氣實在驚人。結束3天演出後的他們，其實沒有立即返韓，先是到金豬食堂慶功，隔天再舉辦簽名會《SUPER JUNIOR - [Super Junior25] 台北線下簽名會》跟台灣老婆同樂（SJ對台灣粉絲暱稱）。
圭賢超好學 中文詞彙笑翻老婆們
沒想到簽名會的爆笑程度完全不輸大巨蛋，粉絲教了圭賢喊「聽你在叭噗」，圭賢知道意思後狂喊，讓教學老師、翻譯跟工作人員都笑翻，連台下拍攝的粉絲也嘴角失守，沒想到更爆笑的是，圭賢突然轉頭對著始源說：「聽你在叭噗！」讓粉絲澈底笑崩，始源甚至轉頭問翻譯意思，畫面超經典。
事實上，這不是圭賢第一次說中文惹笑全場，在11月14日的大巨蛋演出上，他把「我超愛你」誤講成「我操你」，演出結束後社群瘋傳該畫面，第2天15日的演唱會，圭賢立即修正為「我超愛你」，其他成員笑喊：「小心小心！」看來知道自己闖禍，惹笑台下3萬人。
