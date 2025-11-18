我是廣告 請繼續往下閱讀

台大電機系學長出手！「發400份雞排」捍衛母校尊嚴 真實身分超驚人

▲昨日下午3點，台大電機系學長還真的現身，親自在校門口發放400份雞排，引來學生們冒雨撐傘排隊。（圖／截取自Threads）

▲有眼尖網友立刻認出台大電機系學長的身分，正是擁有1.6萬訂閱的YouTuber「雷夢遊戲頻道–檸檬愛玉」。（圖／翻攝自IG@lemon_gaming_aiyu_jelly）

自稱台大大氣系喊發雞排又放鳥！台大電機系、地理系救火被讚爆

▲台大地系學生跳出來為了「洗刷招牌」，宣布發放300杯手搖飲。（圖／記者朱永強攝）

一名自稱台大大氣系學生的匿名網友，因誤判颱風假而承諾發放雞排、珍奶，結果在約定時間未現身，害近500名學生白排，引爆眾怒。事件延燒後，一名台大電機系畢業校友為維護母校名聲，昨（17）日自掏腰包買了400份雞排在台大校門口發放，結果不到半小時就發完，引起網路熱議，有眼尖網友認出，該名台大電機系學長竟是YouTuber「雷夢遊戲頻道–檸檬愛玉」，本人也親自證實了身分。一名台大電機系學長在Threads曬出學生證，表示身為台大校友，必須捍衛母校的尊嚴，因此宣布要在台大校門口發放400份雞排，「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這四百份雞排。」而昨日下午3點，他還真的現身，親自在校門口發放400份雞排。台大電機系學長受訪時提到，自己看不下酸民藉此貶低台大，雖不確定原貼文者是否真的是台大學生，但既然造成負面影響，他希望在能力範圍內替母校扳回一城，更透露購買雞排花費約3萬5000元，同時呼籲大家以後都要用真實名字發祭品文。事件曝光後，有網友立刻認出他的身分，正是擁有1.6萬訂閱的YouTuber「雷夢遊戲頻道–檸檬愛玉」。大量網友湧入頻道留言詢問真相，他本人也在留言底下比讚，證實親自發雞排的確是他。網友紛紛留言稱讚，「真男人，台大之光」、「紅茶帥爛，感謝你的雞排」、「剛看到新聞就覺得很像你，結果是真的」、「原來你是台大電機系，好厲害，謝謝你的大方，送400份雞排給大家，那個雞排放鴿子男他會有報應的」。回顧整起事件，最初是一名匿名網友自稱台大大氣系，因預測北部會放颱風假卻失準，宣布16日中午要在台大發雞排，引發全校騷動。不少學生提早排隊，甚至有人一早8點就到，但等到中午12點，現場只有排隊人潮，當事人完全沒露面，雞排也不見蹤影，放鳥近500名排隊學生，引起校內外激烈討論。台大隨後表示，因為貼文來自匿名平台，校方無法確認發文者真實身分，也不能認定是台大學生。校方也指出，這類未經核准的活動會導致大量外部人員湧入校園，違反公共空間使用規範，因此並不支持此行為，必要時將依程序勸導或制止。而此次事件中，除了電機系學長親自補發400份雞排外，台大地理系學生也改發300杯手搖飲，救火舉止讓外界讚爆。